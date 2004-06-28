Раздел: Невероятное
В Нарве ученые обнаружили древнейшее поселение
Посуда изготавливалась в 2500–3000 до н.э.
При строительстве велосипедной дорожки между Нарвой и Нарва-Йыэсуу были обнаружены предметы каменного и бронзового века, которые свидетельствуют о располагавшемся там когда-то поселении, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное
По словам проводившей предварительные исследования ученого-археолога Тартуского университета Кристийны Йохансон, размер поселения пока точно неизвестен, поскольку раскопки были произведены на небольшой площади, передает ERR.
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На данный момент найдены обломки глинянной посуда времен шнуровой и текстильной керамики. Посуда, украшенная шнуровым орнаментом, изготавливалась в 2500–3000 до н.э.
При строительстве велосипедной дорожки между Нарвой и Нарва-Йыэсуу были обнаружены предметы каменного и бронзового века, которые свидетельствуют о располагавшемся там когда-то поселении, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное
По словам проводившей предварительные исследования ученого-археолога Тартуского университета Кристийны Йохансон, размер поселения пока точно неизвестен, поскольку раскопки были произведены на небольшой площади, передает ERR.
Читайте также: Ученые обнаружили древнейшее послание в бутылке
На данный момент найдены обломки глинянной посуда времен шнуровой и текстильной керамики. Посуда, украшенная шнуровым орнаментом, изготавливалась в 2500–3000 до н.э.
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