Раздел: Невероятное
В Китае обнаружили древние гробницы возрастом более 2,5 тыс. лет
Гробницы хорошо сохранились и расположены упорядоченными рядами
Китайские археологи обнаружили на территории центральной провинции Хэнань комплекс древних гробниц, относящихся к историческому периоду Чуньцю (VIII-V века до н.э.), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля
Раскопки осуществлялись на территории действующего химического завода в городе Има на северо-западе провинции.
«Гробницы хорошо сохранились и расположены упорядоченными рядами», — приводит «Синьхуа» слова сотрудника провинциального института культурного наследия и археологии Ма Цзюньцая. Как отметил специалист, всего в ходе работ ученым удалось обнаружить 21 усыпальницу и шесть погребальных ям, в которых сохранились останки 28 лошадей. На месте захоронений было также найдено свыше 500 предметов ритуальной утвари, выполненной из бронзы, керамики и нефрита.
По словам Ма Цзюньцая, в одной из гробниц располагались четыре бронзовых треножника с двумя ушками по бокам — «дин», которые использовались в обрядах жертвоприношений. Также в усыпальнице были найдены четыре жертвенных сосуда под названием «гуй» — во время осеннего погребального обряда там помещали просо.
«Эти предметы указывают на высокий социальный статус погребенного», — указал эксперт и отметил, что находка прольет свет на особенности совершения обряда похорон, существовавшего более 2,5 тыс. лет назад на территории современного Центрального Китая».
Читайте также: В Китае раскопали две уникальные древние гробницы
Название эпохи Чуньцю, что дословно означает период «Весен и Осеней», традиционно связывают с названием древнейшей китайской летописи, авторство или редактура которой приписывается мыслителю Конфуцию. Следом за этой исторической вехой в Китае настало время Чжаньго или период «Сражающихся царств» (V-III века до н.э.), уже после которого Древний Китай был объединен в империю.
Китайские археологи обнаружили на территории центральной провинции Хэнань комплекс древних гробниц, относящихся к историческому периоду Чуньцю (VIII-V века до н.э.), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля
Раскопки осуществлялись на территории действующего химического завода в городе Има на северо-западе провинции.
«Гробницы хорошо сохранились и расположены упорядоченными рядами», — приводит «Синьхуа» слова сотрудника провинциального института культурного наследия и археологии Ма Цзюньцая. Как отметил специалист, всего в ходе работ ученым удалось обнаружить 21 усыпальницу и шесть погребальных ям, в которых сохранились останки 28 лошадей. На месте захоронений было также найдено свыше 500 предметов ритуальной утвари, выполненной из бронзы, керамики и нефрита.
По словам Ма Цзюньцая, в одной из гробниц располагались четыре бронзовых треножника с двумя ушками по бокам — «дин», которые использовались в обрядах жертвоприношений. Также в усыпальнице были найдены четыре жертвенных сосуда под названием «гуй» — во время осеннего погребального обряда там помещали просо.
«Эти предметы указывают на высокий социальный статус погребенного», — указал эксперт и отметил, что находка прольет свет на особенности совершения обряда похорон, существовавшего более 2,5 тыс. лет назад на территории современного Центрального Китая».
Читайте также: В Китае раскопали две уникальные древние гробницы
Название эпохи Чуньцю, что дословно означает период «Весен и Осеней», традиционно связывают с названием древнейшей китайской летописи, авторство или редактура которой приписывается мыслителю Конфуцию. Следом за этой исторической вехой в Китае настало время Чжаньго или период «Сражающихся царств» (V-III века до н.э.), уже после которого Древний Китай был объединен в империю.
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