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Раздел: Невероятное  
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Бывший сотрудник НАСА рассказал, о чем молчат исследователи космоса

Бывший сотрудник НАСА рассказал, о чем молчат исследователи космоса По словам ученого, уже найдены доказательства существования инопланетян.

В прошлом сотрудник НАСА Кевин Кнут заявил, что доказательств существования внеземной жизни предостаточно, вот только правительства их тщательно скрывают, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

По словам мужчины, рано или поздно инопланетяне покажутся людям, а население планеты будет к этому совсем неготовым. Следовательно, властям развитых стран следует перестать засекречивать появления НЛО, а рассказать всё людям.

Эту информацию Кевин Кнут, ученый из Университета Албани, рассказал на собрании уфологов. Ученый уверен, что люди от сотрудничества с пришельцами могут получить существенную выгоду в виде новых технологий и т.п.

Сейчас же уфологов отстраняют от любых серьезных обсуждений НЛО и от работы над теми или иными научными работами. Достаточно много сведений об инопланетянах имеется у властей Великобритании, Канады, Франции, Бразилии, России и др. государств.

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Когда исчезнет гриф «секретно» в интересующих уфологов документах — загадка.
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 Теги: НАСА, инопланетяне

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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