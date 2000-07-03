Раздел: Невероятное
Астролог рассказала, какие проблемы принесет июль
В мире ожидается серьезное обострение конфликтов.
Елена Зимовец заявила журналистам, что в июле люди будут испытывать трудности как в личной жизни, так и на работе. Связано это будет с негативным влиянием ретро-Марса. Все июльские события повлияют на положение дел в оставшемся полугодии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Осложнения дадут затмения — Солнечные и Лунные, это время именует астролог периодом ретро-Марса. 22.07 светило войдет в тау-квадрат с Красной планетой и Ураном, это случится одновременно с поворотом Меркурия и Лунным затмением. Не исключены ссоры с близкими людьми и напряженное состояние в целом.
Во время слияния ретро-Марса с Южным Узлом проснутся старые негативные воспоминания, пробудятся утихнувшие ранее конфликты и проблемы. Важно отметить, что всё произойдет непредсказуемо и быстро.
В мире, возможно, развернутся новые войны, а старые конфронтации усугубятся. Увеличится количество терактов, катастроф и случаев экстремизма.
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Елена призывает всех сдерживать свои эмоции, не идти у них на поводу. Астролог также посоветовала не участвовать в различных аферах и рискованных делах.
Елена Зимовец заявила журналистам, что в июле люди будут испытывать трудности как в личной жизни, так и на работе. Связано это будет с негативным влиянием ретро-Марса. Все июльские события повлияют на положение дел в оставшемся полугодии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Осложнения дадут затмения — Солнечные и Лунные, это время именует астролог периодом ретро-Марса. 22.07 светило войдет в тау-квадрат с Красной планетой и Ураном, это случится одновременно с поворотом Меркурия и Лунным затмением. Не исключены ссоры с близкими людьми и напряженное состояние в целом.
Во время слияния ретро-Марса с Южным Узлом проснутся старые негативные воспоминания, пробудятся утихнувшие ранее конфликты и проблемы. Важно отметить, что всё произойдет непредсказуемо и быстро.
В мире, возможно, развернутся новые войны, а старые конфронтации усугубятся. Увеличится количество терактов, катастроф и случаев экстремизма.
Читайте также: В Габоне нашли необычных оранжевых крокодилов
Елена призывает всех сдерживать свои эмоции, не идти у них на поводу. Астролог также посоветовала не участвовать в различных аферах и рискованных делах.
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