Раздел: Невероятное
Необычные показатели Йеллоустонского вулкана обеспокоили ученых
Ситуация около неспокойного вулкана снова накаляется.
В начале этого года многие вулканологи-любители обратили внимание на странные показатели сейсмографов, данные которых напоминали работу какого-то оборудования, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Шум время от времени исчезал, что сводило специалистов с толку. Возможно, кто-то временами включает некоторое устройство, которое может перенаправлять потоки магмы в другую сторону.
Также загадка — почему гейзер Steamboat никак не утихает. Все странности в некотором роде объясняет теория смещения планетарного ядра. Недавно был замечен интересный факт читателем сайта thebigtheone.com: эпицентры землетрясений Йеллоустоуна ушли на юго-восток, и это за последний месяц.
Долгое время специалисты твердили, что мантийный плюм перемещается на северо-восток. Это полностью противоречит реальности. Сейчас мантия, по словам ученых, не движется.
Следуя теории экспертов, землетрясения всё это время должны были происходить в Йеллоустроуне на конкретном участке, что на деле совсем не так. Эпицентры постоянно смещаются, притом перпендикулярно движению континента.
Объяснение данной неразберихе попробовал дать «диванный» эксперт Джерри Итон. Он привел следующую аналогию. В момент образования газового пузыря на болоте происходит громкий хлопок, звук от которого распространяется на приличное расстояние. Все наблюдают как бы масштабное сейсмическое событие, магнитуда которого доходит до семи баллов. В это же время, допустим, имеется второе болото, где вода бесшумно закипает. Таким образом, предстает вопрос: где безопаснее — на первом болоте или втором? Ответ очевиден: на первом болоте.
Подобным образом объясняется и движение магмы. На нижеприведенном графике видно, что мантийный плюм и магматическую камеру отделяют десятки километров горной породы. На некоторых территориях, к примеру, Гавайях, плюм имеет пути для выхода на поверхность, тогда как в других местах энергия поступает в виде теплового излучения, которое и нагревает магматическую камеру.
Во время нагревания магмы возникают пузыри, которые провоцируют небольшую сейсмическую активность. Эти данные важны для понимания всех процессов, происходящих в плюме, тогда как датчики пропускают эту информацию мимо. А вот обвалы горной породы на глубине, пусть и большой силы, не несут полезных сведений. Не исключено, что обвал повторится, но может быть и обратное — абсолютная тишина без каких-либо процессов.
Миграция роя землетрясений говорит об одном: огненное жало под магматическим пузырем тоже перемещается, тем самым отводя в другое место точку кипения.
Таким образом, в 1959 году Итон смог предсказать событие, о котором ученые даже не подозревали. Для детального анализа крайне важны топографические данные о роях землетрясений.
Сейчас ученые из Айдахо планируют «набить» кальдеру Йеллоустона датчиками для измерения температуры среды, чтобы выяснить, насколько больше энергии начала давать магма. Поскольку вода на территории стала закипать повсеместно, значит, магматический резервуар поднялся к поверхности, либо же вода стала получать больше теплового излучения.
Второй вариант отпадает, так как тогда бы почва поднялась, а в Йеллоустоуне регистрировались бы сильные землетрясения. Скорее всего, вершина плюма просто переместилась (в этом случае увеличилась бы только температура в водоемах, что мы и наблюдаем).
Читайте также: В Габоне нашли необычных оранжевых крокодилов
Когда ситуация в Йеллоустоуне накалится, будет только два варианта спасения: массовая эвакуация, так как повторится сюжет с Везувием, либо подрыв кальдеры, чтобы магма спокойно вытекла.
В начале этого года многие вулканологи-любители обратили внимание на странные показатели сейсмографов, данные которых напоминали работу какого-то оборудования, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Шум время от времени исчезал, что сводило специалистов с толку. Возможно, кто-то временами включает некоторое устройство, которое может перенаправлять потоки магмы в другую сторону.
Также загадка — почему гейзер Steamboat никак не утихает. Все странности в некотором роде объясняет теория смещения планетарного ядра. Недавно был замечен интересный факт читателем сайта thebigtheone.com: эпицентры землетрясений Йеллоустоуна ушли на юго-восток, и это за последний месяц.
Долгое время специалисты твердили, что мантийный плюм перемещается на северо-восток. Это полностью противоречит реальности. Сейчас мантия, по словам ученых, не движется.
Следуя теории экспертов, землетрясения всё это время должны были происходить в Йеллоустроуне на конкретном участке, что на деле совсем не так. Эпицентры постоянно смещаются, притом перпендикулярно движению континента.
Объяснение данной неразберихе попробовал дать «диванный» эксперт Джерри Итон. Он привел следующую аналогию. В момент образования газового пузыря на болоте происходит громкий хлопок, звук от которого распространяется на приличное расстояние. Все наблюдают как бы масштабное сейсмическое событие, магнитуда которого доходит до семи баллов. В это же время, допустим, имеется второе болото, где вода бесшумно закипает. Таким образом, предстает вопрос: где безопаснее — на первом болоте или втором? Ответ очевиден: на первом болоте.
Подобным образом объясняется и движение магмы. На нижеприведенном графике видно, что мантийный плюм и магматическую камеру отделяют десятки километров горной породы. На некоторых территориях, к примеру, Гавайях, плюм имеет пути для выхода на поверхность, тогда как в других местах энергия поступает в виде теплового излучения, которое и нагревает магматическую камеру.
Во время нагревания магмы возникают пузыри, которые провоцируют небольшую сейсмическую активность. Эти данные важны для понимания всех процессов, происходящих в плюме, тогда как датчики пропускают эту информацию мимо. А вот обвалы горной породы на глубине, пусть и большой силы, не несут полезных сведений. Не исключено, что обвал повторится, но может быть и обратное — абсолютная тишина без каких-либо процессов.
Миграция роя землетрясений говорит об одном: огненное жало под магматическим пузырем тоже перемещается, тем самым отводя в другое место точку кипения.
Таким образом, в 1959 году Итон смог предсказать событие, о котором ученые даже не подозревали. Для детального анализа крайне важны топографические данные о роях землетрясений.
Сейчас ученые из Айдахо планируют «набить» кальдеру Йеллоустона датчиками для измерения температуры среды, чтобы выяснить, насколько больше энергии начала давать магма. Поскольку вода на территории стала закипать повсеместно, значит, магматический резервуар поднялся к поверхности, либо же вода стала получать больше теплового излучения.
Второй вариант отпадает, так как тогда бы почва поднялась, а в Йеллоустоуне регистрировались бы сильные землетрясения. Скорее всего, вершина плюма просто переместилась (в этом случае увеличилась бы только температура в водоемах, что мы и наблюдаем).
Читайте также: В Габоне нашли необычных оранжевых крокодилов
Когда ситуация в Йеллоустоуне накалится, будет только два варианта спасения: массовая эвакуация, так как повторится сюжет с Везувием, либо подрыв кальдеры, чтобы магма спокойно вытекла.
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