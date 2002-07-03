Раздел: Невероятное
Стало известно, на какие человеческие действия способны деревья
Вопреки заблуждениям, деревья проявляют признаки высшей нервной деятельности.
Всем известно, что деревья очищают атмосферу, поглощая углекислый газ, и тем самым приносят человеку неоценимую пользу. Несмотря на свою неподвижность, они живут весьма интенсивной, насыщенной жизнью. Ученые выяснили множество интереснейших фактов, касающихся наших добрых зеленых друзей. О некоторых из них мы вам расскажем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Деревья умеют общаться
По утверждению французского ботаника Фрэнсиса Галле, более полувека посвятившего изучению деревьев, эти удивительные существа общаются с помощью запахов. Для передачи информации они комбинируют разнообразные запахи наподобие того, как мы строим фразы из отдельных слов. Деревья адресуют свои послания друг другу, а также насекомым и даже травоядным животным.
При нападении на них деревья посылают сигнал тревоги, выделяя специальные ароматические ферменты, на который и реагируют их «собратья». Листья деревьев при этом приобретают неприятный токсичный привкус, дабы отпугнуть травоядных.
По мнению профессора экологии Сюзанны Симард, деревья могут передавать друг другу основные питательные вещества, что помогает выжить некоторым из них. Благодаря сетям, созданным симбиотическими грибами, взрослые деревья в экосистеме леса подпитывают молодые растения и передают им углерод и воду. Сюзанной Симард была выдвинута теория о т.н. «матриархах» - наиболее мощных и крупных деревьях, вокруг которых формируется молодняк. Если материнское дерево умирает, шансы на выживание у молодых дичков сильно уменьшаются.
Деревья умеют спать
Подобно людям, деревья по ночам отдыхают, доказала объединенная команда австрийских, финских и венгерских исследователей. Для этого ученые прибегли к лазерному сканированию инфракрасным светом, который отражается от листьев.
Оказалось, что все деревья в продолжение ночи опускают ветки, при этом меняется и позиция листьев. Изменения не очень велики: так, деревья, имеющие в среднем 5 метров высоты, опускают ветви лишь на 10 сантиметров. Однако данный процесс носит систематический характер.
Деревья умеют лечить себя
Услугами врачей деревья, как известно, не пользуются, и поэтому они – сами себе доктора. Существует механизм, который позволяет дереву изолировать поврежденную часть. В случае локального повреждения оно максимально быстро блокирует жизненно важные проводящие системы, и отдельные участки прекращают получать древесные соки и воду. В итоге, если вредоносные микроорганизмы и попадут в «рану», они не сумеют распространиться по всему растению.
Деревья пользуются услугами телохранителей
По понятным причинам деревьям трудно постоять за себя, однако и их природа наградила некоторыми средствами защиты. Есть деревья, которые «нанимают» в телохранители целое войско насекомых. К примеру, в тропических лесах Африки и Южной Америки произрастает вид акации, обеспечивающей оптимальные условия для жизни муравьев: растущие вдоль ствола мощные шипы служат прекрасным убежищем для них, а специальный нектар, вырабатываемый растением, - питательной смесью. Со своей стороны муравьи ревностно охраняют растение, нападая на других насекомых и даже травоядных животных.
Деревья чувствуют и помнят
Ученый из США Клив Бакстер экспериментально доказал, что растения реагируют на человеческие поступки и мысли.
Во время опыта одно из растений растоптали в присутствии другого, к которому предварительно присоединили полиграф. Затем в комнату, где находился «свидетель преступления», стали по одному заходить люди. И когда в нее вошел человек, уничтоживший первый куст, прибор зафиксировал у второго эмоции страха, в то время как на остальных растение не реагировало.
Затем ученый решил сжечь листья своего подопытного, дабы выяснить его реакцию. Но как только Бакстер подумал об этом, датчики сработали и выдали результат, согласно которому растение находилось в панике.
О своей работе исследователь опубликовал статью в научно-популярном журнале, однако многие из его коллег сочли теорию ненаучной.
Деревья умеют даже кричать
Французским ученым удалось зафиксировать ультразвуковые сигналы, исходящие от деревьев в период засухи. Как утверждают эти исследователи, деревья, испытывая стресс, издают определенные звуки, которые свидетельствуют об опасном для растений дефиците воды. В древесных стволах влага и прочие вещества поднимаются по специальным сосудам водопроводящей ткани – ксилемы.
Чтобы вода поднялась к верхушке, давление в сосудах в несколько раз должно превышать атмосферное. Во время засухи, когда влаги для заполнения ксилемы не хватает, начинается процесс кавитации – образования пузырей, губительный для деревьев. Кавитацию сопровождает высокочастотный сигнал, который и зафиксировали исследователи – крик деревьев о помощи.
Деревья бессмертны, но могут и покончить с собой
Ученые утверждают, что деревья могут жить практически вечно, умирают же они от паразитов, болезней и больше всего – от человеческой деятельности. Но оказывается, деревья способны еще и на суицид.
Читайте также: Астролог рассказала, какие проблемы принесет июль
На Мадагаскаре растут гигантские пальмы-самоубийцы. Всю свою жизненную энергию они тратят на цветение, которое завершает цикл их существования. Исполнив долг размножения, пальмы погибают. Любопытно, что о таких «суицидальных наклонностях» дерева люди узнали относительно недавно, и связано это прежде всего с довольно продолжительной жизнью растения – до 100 лет…
Всем известно, что деревья очищают атмосферу, поглощая углекислый газ, и тем самым приносят человеку неоценимую пользу. Несмотря на свою неподвижность, они живут весьма интенсивной, насыщенной жизнью. Ученые выяснили множество интереснейших фактов, касающихся наших добрых зеленых друзей. О некоторых из них мы вам расскажем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Деревья умеют общаться
По утверждению французского ботаника Фрэнсиса Галле, более полувека посвятившего изучению деревьев, эти удивительные существа общаются с помощью запахов. Для передачи информации они комбинируют разнообразные запахи наподобие того, как мы строим фразы из отдельных слов. Деревья адресуют свои послания друг другу, а также насекомым и даже травоядным животным.
При нападении на них деревья посылают сигнал тревоги, выделяя специальные ароматические ферменты, на который и реагируют их «собратья». Листья деревьев при этом приобретают неприятный токсичный привкус, дабы отпугнуть травоядных.
По мнению профессора экологии Сюзанны Симард, деревья могут передавать друг другу основные питательные вещества, что помогает выжить некоторым из них. Благодаря сетям, созданным симбиотическими грибами, взрослые деревья в экосистеме леса подпитывают молодые растения и передают им углерод и воду. Сюзанной Симард была выдвинута теория о т.н. «матриархах» - наиболее мощных и крупных деревьях, вокруг которых формируется молодняк. Если материнское дерево умирает, шансы на выживание у молодых дичков сильно уменьшаются.
Деревья умеют спать
Подобно людям, деревья по ночам отдыхают, доказала объединенная команда австрийских, финских и венгерских исследователей. Для этого ученые прибегли к лазерному сканированию инфракрасным светом, который отражается от листьев.
Оказалось, что все деревья в продолжение ночи опускают ветки, при этом меняется и позиция листьев. Изменения не очень велики: так, деревья, имеющие в среднем 5 метров высоты, опускают ветви лишь на 10 сантиметров. Однако данный процесс носит систематический характер.
Деревья умеют лечить себя
Услугами врачей деревья, как известно, не пользуются, и поэтому они – сами себе доктора. Существует механизм, который позволяет дереву изолировать поврежденную часть. В случае локального повреждения оно максимально быстро блокирует жизненно важные проводящие системы, и отдельные участки прекращают получать древесные соки и воду. В итоге, если вредоносные микроорганизмы и попадут в «рану», они не сумеют распространиться по всему растению.
Деревья пользуются услугами телохранителей
По понятным причинам деревьям трудно постоять за себя, однако и их природа наградила некоторыми средствами защиты. Есть деревья, которые «нанимают» в телохранители целое войско насекомых. К примеру, в тропических лесах Африки и Южной Америки произрастает вид акации, обеспечивающей оптимальные условия для жизни муравьев: растущие вдоль ствола мощные шипы служат прекрасным убежищем для них, а специальный нектар, вырабатываемый растением, - питательной смесью. Со своей стороны муравьи ревностно охраняют растение, нападая на других насекомых и даже травоядных животных.
Деревья чувствуют и помнят
Ученый из США Клив Бакстер экспериментально доказал, что растения реагируют на человеческие поступки и мысли.
Во время опыта одно из растений растоптали в присутствии другого, к которому предварительно присоединили полиграф. Затем в комнату, где находился «свидетель преступления», стали по одному заходить люди. И когда в нее вошел человек, уничтоживший первый куст, прибор зафиксировал у второго эмоции страха, в то время как на остальных растение не реагировало.
Затем ученый решил сжечь листья своего подопытного, дабы выяснить его реакцию. Но как только Бакстер подумал об этом, датчики сработали и выдали результат, согласно которому растение находилось в панике.
О своей работе исследователь опубликовал статью в научно-популярном журнале, однако многие из его коллег сочли теорию ненаучной.
Деревья умеют даже кричать
Французским ученым удалось зафиксировать ультразвуковые сигналы, исходящие от деревьев в период засухи. Как утверждают эти исследователи, деревья, испытывая стресс, издают определенные звуки, которые свидетельствуют об опасном для растений дефиците воды. В древесных стволах влага и прочие вещества поднимаются по специальным сосудам водопроводящей ткани – ксилемы.
Чтобы вода поднялась к верхушке, давление в сосудах в несколько раз должно превышать атмосферное. Во время засухи, когда влаги для заполнения ксилемы не хватает, начинается процесс кавитации – образования пузырей, губительный для деревьев. Кавитацию сопровождает высокочастотный сигнал, который и зафиксировали исследователи – крик деревьев о помощи.
Деревья бессмертны, но могут и покончить с собой
Ученые утверждают, что деревья могут жить практически вечно, умирают же они от паразитов, болезней и больше всего – от человеческой деятельности. Но оказывается, деревья способны еще и на суицид.
Читайте также: Астролог рассказала, какие проблемы принесет июль
На Мадагаскаре растут гигантские пальмы-самоубийцы. Всю свою жизненную энергию они тратят на цветение, которое завершает цикл их существования. Исполнив долг размножения, пальмы погибают. Любопытно, что о таких «суицидальных наклонностях» дерева люди узнали относительно недавно, и связано это прежде всего с довольно продолжительной жизнью растения – до 100 лет…
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
24
0
Также советуем посмотреть
- Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых
- Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах
- Прикольные фотки, доказывающие, что медики – те еще юмористы
- Начните неделю с улыбки: подборка свежих анекдотов
- Забавный «призрак» стал звездой Instagram
- «Злые» собаки, способные лишь рассмешить
- «Бассейн заливали»: боевики насмешили Сеть новыми фейком
- Є залежність між продовженням санкцій і падінням рейтингу Путіна
- Прикол дня: Трамп одарил невесту поцелуем, ворвавшись на чужую свадьбу
- На що мають право українці
- Пронесло: женщина проснулась в морге после ДТП
- На почве ненависти. Первые «звоночки»
- Не поместившегося в машине Ким Чен Ына высмеяли в Сети
- МВФ – США: Украина между двух огней
- О нытье по-украински
- Оголившего ноги Роналду высмеяли в соцсетях
- Чемпионат отлично показывает, что значит закон в России
- Сторожевые коты: Сеть насмешила фотка, сделанная во Львове
- Как дончан «освободили от хунты»
- В Индии резвящиеся "призраки" угодили на камеру
- Эхо прошедшей войны
- Самые известные случаи появления «НЛО» в Украине
- Про акт відновлення української держави
- И смех, и грех: ребенок умудрился «посидеть в Интернете» на 200 тысяч
- Эти люди должны попасть в «список Магнитского»
- Украине уходить из ПАСЕ нелогично
- Сутки в зоне ООС: боевики продолжают обстрелы, несмотря на перемирие
- Члены «Оплота Донбасса» пообещали «дойти до самого ада»
- Забавные российские болельщики стали героями нового мема
- Смешные мемы, которые не позволят никому грустить
Оставьте свой комментарий