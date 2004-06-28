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Раздел: Невероятное  
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Уфолог рассказал о правительственных программах по исследованию НЛО

Уфолог рассказал о правительственных программах по исследованию НЛО Британские спецслужбы документировали случаи появления неопознанных объектов.

В распоряжение уфолога Дэвида Кларка случайно попали секретные документы британских спецслужб, предназначенные на вечное хранение в Национальном архиве, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Из них явствует, что в 90-е годы, по окончании холодной войны с СССР, Лондон серьезно опасался, что Россия первой заполучит инопланетные технологии, которые можно будет использовать в военной гонке, а потому Британия всячески старалась опередить потенциального противника. Думается, что подобные документы можно найти в архивах и США, и Германии, и многих других стран мира.

О чем это говорит, задается вопросом Дэвид Кларк, и сам же отвечает: не смотря на кажущееся безразличие к инопланетной теме со стороны официоза (правительства, военных, обслуживающих их ученых), в НЛО и пришельцев сегодня не верят только самые отсталые слои населения. Тем более, присутствие инопланетян на Земле можно сегодня легко проследить в Интернете.

Вот, например, два самых свежих примера:

Астроном-любитель заметила что-то инопланетное в космосе
Известный астроном-любитель Линда Миллер на днях совершенно случайно поймала в объектив своего аппарата Canon Sl2 50 мм с отличной экспозицией в 12,9 секунд нечто странное – объект, который женщина не сумела идентифицировать, не смотря на определенные знания в этом вопросе.

Поэтому Линда выложила полученный материал в Сеть интернет и попросила сообщество любителей космических загадок определить, что же это такое – звезда, астероид, космический корабль или даже портал в иной мир?

Миллер увлекается тем, что смотрит в звездное небо и снимает все, что ей там интересным. И нередко ей попадаются вот такие забавные вещи – настоящие космические подарки, которые могли бы заинтересовать не только любителей, но и профессиональных астрономов, а может даже и спецслужбы…



Неопознанные летающие объекты в китайских горах
На днях НЛО были замечены в горах Китайской народной республики. К сожалению, автор видеоролика не уточнил, где конкретно снималось все это.

Но видео, как отмечают профессиональные уфологи, само по себе весьма интересное. Во-первых, это явно не подделка. На нем прекрасно запечатлено, как меж двух хребтов, поросших лесом, пролетают загадочные ярко светящиеся объекты неизвестного происхождения, которые какое-то время маневрируют между уступами, а потом просто улетают.



И таких видеоматериалов, не говоря уже о фото, замечает Дэвид Кларк, становится все больше и больше, поэтому сегодня, чтобы поверить в присутствие пришельцев на нашей планете, не нужны уже никакие секретные правительственные документы об НЛО. Тем не менее, такие сведения интересны в другом плане: как доказательство, что военные и спецслужбы мировых держав стараются всеми силами заполучить внеземные технологии. Почему? Это, верно, понятно каждому без лишних слов.

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Предположить, что хоть какая-то держава заполучила такие технологии, не получается, поскольку любая страна, сумей она прикоснуться к этому, непременно бы продемонстрировала их всему миру, будь то Англия, Германия, не говоря уже о США (достаточно вспомнить их атомные бомбежки мирного населения японских городов Хиросимы и Нагасаки).
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 Теги: нло, правительство, видео

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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