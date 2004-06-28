Обнаружено место на Земле, в котором крокодилы никогда не нападают на людей

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Мишки и крокодилы не гнушаются обществом людей и стремятся отдыхать вместе с туристами, делят с ними испеченное на углях мясо и гамбургеры. Вот только парочка интересных фактов. На Аляске к христианскому лагерю забрел медведь. Турист решил угостить дикого зверя куском мяса, жаренного на углях. То ли угощенье «гостью» не