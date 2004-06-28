Раздел: Невероятное
Обнаружено место на Земле, в котором крокодилы никогда не нападают на людей
Населенный пункт с добрыми крокодилами находится в Африке.
В западноафриканской стране Буркина-Фасо есть селение Базуле - всего в 30 километрах от столицы этого государства Уагадугу. Эта деревня стоит на берегу озера, где живут самые мирные в мире крокодилы. Даже сторожилы Базуле не помнят, чтобы хотя бы один аллигатор напал на человека и причинил ему даже малейший вред, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Крокодилы в этом селении вроде бродячих собак или котов. Жители деревни подкармливают их и даже играются с ними, не смотря на то, что крокодилы, как и везде, выглядят довольно свирепыми хищниками. Однако дети беспечно купаются в озере, женщины полощут белье, а мужчины спокойно «общаются» с рептилиями к обоюдному согласию и взаимопониманию.
Конечно, крокодилы здесь не такие большие и кровожадные, как, скажем, нильские. Это, как определили ученые, отдельный подвил аллигаторов - Crocodylus suchus, которых также называют пустынными крокодилами или западноафриканскими. Но нельзя сказать, что исключительно все и везде эти рептилии столь же мирные, почти домашние. А потому никто не может понять, как жителям деревни Базуле удалось приручить этих хищников, которые, как считается, не поддаются дрессировке.
Однако в мире есть случаи, когда человек дружил с крокодилом, а потому нельзя сказать, что аллигаторы все без исключения – агрессоры, которых нужно непременно бояться и держаться от них подальше. Например, жители Базуле считают своих крокодилов священными животными, которые сошли в озеро вместе с дождями, а потому, пока они существуют, этой местности не грозит засуха. Вот почему они заботятся об аллигаторах, подкармливают их, даже разговаривают с ними, одним словом, дружат.
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И «свирепые» зубастые хищники отвечают людям тем же. Трудно сказать, привлекают ли они в эту местность дождь, как верят сами африканцы, однако мирно относятся к жителям деревни, не причиняя никому из них не только вреда, но даже какого-то неудобства, скорее наоборот, например, поиграть с крокодилом – это ведь так здорово!
В западноафриканской стране Буркина-Фасо есть селение Базуле - всего в 30 километрах от столицы этого государства Уагадугу. Эта деревня стоит на берегу озера, где живут самые мирные в мире крокодилы. Даже сторожилы Базуле не помнят, чтобы хотя бы один аллигатор напал на человека и причинил ему даже малейший вред, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Крокодилы в этом селении вроде бродячих собак или котов. Жители деревни подкармливают их и даже играются с ними, не смотря на то, что крокодилы, как и везде, выглядят довольно свирепыми хищниками. Однако дети беспечно купаются в озере, женщины полощут белье, а мужчины спокойно «общаются» с рептилиями к обоюдному согласию и взаимопониманию.
Конечно, крокодилы здесь не такие большие и кровожадные, как, скажем, нильские. Это, как определили ученые, отдельный подвил аллигаторов - Crocodylus suchus, которых также называют пустынными крокодилами или западноафриканскими. Но нельзя сказать, что исключительно все и везде эти рептилии столь же мирные, почти домашние. А потому никто не может понять, как жителям деревни Базуле удалось приручить этих хищников, которые, как считается, не поддаются дрессировке.
Однако в мире есть случаи, когда человек дружил с крокодилом, а потому нельзя сказать, что аллигаторы все без исключения – агрессоры, которых нужно непременно бояться и держаться от них подальше. Например, жители Базуле считают своих крокодилов священными животными, которые сошли в озеро вместе с дождями, а потому, пока они существуют, этой местности не грозит засуха. Вот почему они заботятся об аллигаторах, подкармливают их, даже разговаривают с ними, одним словом, дружат.
Читайте также: Астролог рассказала, какие проблемы принесет июль
И «свирепые» зубастые хищники отвечают людям тем же. Трудно сказать, привлекают ли они в эту местность дождь, как верят сами африканцы, однако мирно относятся к жителям деревни, не причиняя никому из них не только вреда, но даже какого-то неудобства, скорее наоборот, например, поиграть с крокодилом – это ведь так здорово!
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