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Раздел: Невероятное  
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Ученый поделился деталями предстоящего погружения на дно Марианской впадины

Ученый поделился деталями предстоящего погружения на дно Марианской впадины
Российский путешественник Федор Конюхов рассказал о подготовке к погружению на дно Марианской впадины для исследования грунта.

«Нам необходимо ускорить строительство батискафа. Мы обращались с этим вопросом на наши предприятия. Наши специалисты, наши заводы хотят строить его пять-восемь лет, а мы хотим построить его за два-три года», — заявил он, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Реалист.

Также Конюхов рассказал, на какие средства планируется осуществить проект.

По его словам, бюджетные деньги в проекте задействованы не будут. Он уточнил, что реализация будет производиться на спонсорские деньги ученых из России и других стран.

«Если говорить о цене вопроса, то батискаф обойдется в $ 12 млн», — сказал путешественник.

По мнению Конюхова, исследование грунта Марианской впадины принесет науке больше знаний, чем грунт с Луны.

«Экспедиция имеет самое большое значение. У нас уже XXI век, а мы еще ни одного кусочка камушка, ни грамма грунта не достали со дна Марианской впадины. У нас океаны изучены всего на 3%», — посетовал он.

При этом Конюхов предположил, что в ходе экспедиции удастся обнаружить очень древних животных, в частности, гигантских медуз.

Кроме того, путешественник заявил, что во время погружения он намерен установить рекорд по глубине погружения.

«Мы рассчитываем зайти в трещины и все-таки сесть на 11 025 метров. Таким образом, мы опустимся на 200 метров глубже — вот это рекорд», — отметил он, добавив, что планирует находится в Марианской впадине около двух суток и пройти более 64 км вдоль морского дна.

За свою карьеру Федор Конюхов совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантический океан, причём один раз на вёсельной лодке.

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Он стал первым гражданином РФ, который побывал на всех Семи вершинах, на Южном и Северном полюсах (т. н. Explorers Grand Slam).
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 Теги: Марианская впадина, погружение, экспедиция

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Сегодня, 09:30 » Автор: Алена Шимко
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