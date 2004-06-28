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Исследователи рассказали, почему Титаник "тает"

Исследователи рассказали, почему Титаник "тает"Через 15-20 лет от печально известного судна не останется и следа.

Прожорливые микроорганизмы, которые питаются ржавым железом на дне морском, называются extremophile bacteria. Экстремофилы получили свое название из-за способности жить и плодиться в самых сложных условиях. Они переносят высокие и низкие температуры, большую и переменную соленость, огромное давление, нехватку кислорода и отсутствие света. На дне Атлантики именно такие условия, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ПЛ.

В 1991 году с затонувшего судна взяли образцы ржавчины. Спустя десятилетие, в 2010-м, ученые обнаружили на них металлических пожирателей. Проведя более глубокие исследования, они пришли к выводу, что легендарному «Титанику» осталось лет 15-20 до полного исчезновения.

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«Из-за того что «Титаник» находится на глубине 3800 метров, его невозможно сохранить, — с грустью констатирует профессор Генриетта Манн из университета Далхаузи в Галифаксе (Канада). — Я лишь надеюсь, что наше исследование по крайней мере будет способствовать углублению знаний о бактериях. В океане существуют нефтяные платформы, стальные трубы и другие сооружения, которые могут «таять» так же, как и «Титаник». Было бы хорошо знать, как их защитить».
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 Теги: Титаник, бактерии, подводный мир

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Сегодня, 11:16 » Автор: Алена Шимко
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