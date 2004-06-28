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Жажду насилия можно уменьшить электростимуляцией мозга

Жажду насилия можно уменьшить электростимуляцией мозгаТак можно снизить количество преступлений.

Ученые из Пенсильванского университета и Наньянского технологического университета в Сингапуре пришли к выводу: транскраниальная стимуляция префронтальной коры головного мозга способна ослабить склонность к совершению преступлений, связанных с насилием.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.

Исследователи стимулировали префронтальную кору головного мозга добровольцев, в том числе ее дорсолатеральную зону. В основном этот регион связывают с исполнительными функциями мозга, позволяющими планировать действия в соответствии с целью, изменять реакции на ситуацию в зависимости от контекста и взаимодействовать с новыми стимулами — проявлять когнитивную гибкость. Более ранние исследования показали, что у людей, склонных к асоциальному поведению, эта зона мозга часто бывает недостаточно активна.

В тестах участвовал 81 здоровый взрослый доброволец: 39 человек прошли процедуру стимуляции мозга методом микрополяризации (transcranial direct current stimulation), 42 участника вошли в контрольную группу и получили плацебо. Процедура микрополяризации занимала 20 минут. На мозг волонтеров воздействовали слабым постоянным током через электроды, наложенные на кожу головы. После процедур все волонтеры прочитали два рассказа: в одном описывалось физическое насилие (удар стеклянной бутылкой по голове), в другом — сексуальное. Участников эксперимента попросили оценить по десятибалльной шкале, с какой вероятностью они могли бы совершить действия, описанные в рассказах, а также указать, насколько это противоречит их моральным принципам.

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Добровольцы, прошедшие микрополяризацию, оказались на 47% менее склонны к физическому насилию и на 70% — к сексуальному. Впрочем, процедура не повлияла на уровень агрессии, она изменяла лишь осознанные решения. Это показал отдельный эксперимент с куклами вуду: участникам показали изображения фигурок, ассоциированных с близкими знакомыми волонтеров, и предложили выразить негативные чувства к этому человеку, «втыкая» в фигурку виртуальные иголки (от одной до 51). Количество игл оказалось примерно одинаковым у участников обеих групп.

По словам исследователей, подробнее изучить влияние микрополяризации на склонность к насилию помогут дальнейшие исследования. Ученые планируют провести эксперименты с более долгими процедурами и точечным воздействием на небольшие зоны мозга.
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 Теги: электростимуляция, насилие, жажда

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Сегодня, 20:52 » Автор: Едгар Букмирза
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