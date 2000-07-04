В африканском морге "воскресла" женщина

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40-летняя женщина из Ирака беременна сразу же 13-ю малышами. В браке она состоит уже около 24 лет, а до этого она уже родила семерых детей. Супруг многодетной матери, фермер из центральной провинции Салахаддин, рассказал о том, что его жена не беременела уже на протяжении пяти лет. В связи с этим, ему пришлось взять в жёны ещё