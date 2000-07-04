Раздел: Невероятное
В африканском морге "воскресла" женщина
Жертва ДТП начала подавать признаки жизни уже после попадания в морг.
Жительница Южно-Африканской Республики внезапно очнулась в морге, хотя врачи её признали мертвой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Известно, что женщина вследствие автокатастрофы получила смертельные ранения. Когда на место происшествия прибыла скорая помощь, то автомобилистка уже не дышала. Тело африканки было отправлено в морг.
Непосредственно в морге один из работников, когда осматривал трупов, стал свидетелем пугающей картины: привезенная женщина начала дышать.
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Пока что нет данных, как могло произойти подобное недоразумение. Воскресшая в данный момент находится в больнице. Неужели медики скорой помощи доставили женщину в морг, даже не осмотрев по всем правилам?
Жительница Южно-Африканской Республики внезапно очнулась в морге, хотя врачи её признали мертвой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Известно, что женщина вследствие автокатастрофы получила смертельные ранения. Когда на место происшествия прибыла скорая помощь, то автомобилистка уже не дышала. Тело африканки было отправлено в морг.
Непосредственно в морге один из работников, когда осматривал трупов, стал свидетелем пугающей картины: привезенная женщина начала дышать.
Читайте также: Обнаружено место на Земле, в котором крокодилы никогда не нападают на людей
Пока что нет данных, как могло произойти подобное недоразумение. Воскресшая в данный момент находится в больнице. Неужели медики скорой помощи доставили женщину в морг, даже не осмотрев по всем правилам?
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