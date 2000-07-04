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Уфолог нашел необычный артефакт на снимках спутника Урана

Уфолог нашел необычный артефакт на снимках спутника Урана На поверхности Титании найден огромный купол.

Популярный тайванский уфолог Скотт Уоринг, которого можно с полным правом отнести и к когорте онлан-археологов, сделал очередное потенциально сенсационное открытие. По словам исследователя НЛО и пришельцев, он рассматривал космические снимки на сайте ученого Стива Алберса, работающего на американское правительство, и обнаружил нечто поразительное, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Скотта заинтересовали фотографии крупнейшего спутника Урана Титании. На одном из кадров этого восьмого по величине спутника Солнечной системы уфолог неожиданно заметил удивительную симметричную структуру, похожую на покоящийся в кратере гигантский купол. Разумеется, Уоринг, никогда не стеснявшийся делать громких заявлений, сообщил многочисленным пользователям своего сайта, что речь наверняка идет об инопланетном городе или базе пришельцев.

Знаменитый в узких кругах тайванец также не преминул обвинить американское национальное космическое агентство в том, что оно скрывает от мировой общественности правду о внеземных цивилизациях, населяющих небесные тела нашей планетарной системы. Если подобные куполообразные структуры имеются на одной из лун Урана, то на самом Уране и вовсе должна «кипеть» разумная жизнь, пусть и несколько иначе (в иной форме), чем мы ее себе можем представить.

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Однако руководство НАСА уверяет обывателей, что Земля является единственным обитаемым астрономическим объектом в Солнечной системе, а различные аномалии наподобие этой, дескать, рождаются из фантазий уфологов, конспирологов, виртуальных археологов и прочих настырных искателей истины (в первую очередь - инопланетян), порожденных современными технологиями, позволяющими любому и каждому совать нос туда, куда не следует.

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 Теги: уран, спутник, купол

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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