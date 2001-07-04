Раздел: Невероятное
Ученые выдвинули гипотезы о причинах появления квадратных облаков
Облака странной формы всё чаще появляются по всему миру.
Информация об облаках квадратной формы начала появляться еще в 2008 году. Пока люди любуются необычными природными образованиями, специалисты гадают на счет их происхождения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Пока что ученые ограничиваются общими фразами, конкретики нет. Именно поэтому нам приходится выдвигать различные догадки. Интересные данные предоставил в 2016 году Mark Steer. Мужчина опубликовал фото НАСА, на котором квадратные облака состоят из линий, напоминающих химиотрассы. На основе сходства Марк сделал вывод, что странные образования — это результат геоинженерии.
Вывод вполне логичный, только он не объясняет возникновение облаков другой формы. Так, к примеру, в Японии появились тучи виде шара и спирали. А на некоторых других территориях заметили квадратные облака, которые видно было только под определенным углом и исключительно во время заката/восхода.
Возможно, странные образования имеют какое-то отношение к химиотрассам, но тогда как линии собираются в единую плоскость? Также эта теория не может объяснить возникновение вихрей и других причудливых фигур.
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Некоторые специалисты заметили, что часто квадратные облака возникают над горами. Возвышенности могут обладать восходящим энергетическим потоком, который и влияет на облака, но тут важно учесть, что подобное излучение исходит только от пирамидальных гор. Может, истина станет известна чуть позже.
Информация об облаках квадратной формы начала появляться еще в 2008 году. Пока люди любуются необычными природными образованиями, специалисты гадают на счет их происхождения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Пока что ученые ограничиваются общими фразами, конкретики нет. Именно поэтому нам приходится выдвигать различные догадки. Интересные данные предоставил в 2016 году Mark Steer. Мужчина опубликовал фото НАСА, на котором квадратные облака состоят из линий, напоминающих химиотрассы. На основе сходства Марк сделал вывод, что странные образования — это результат геоинженерии.
Вывод вполне логичный, только он не объясняет возникновение облаков другой формы. Так, к примеру, в Японии появились тучи виде шара и спирали. А на некоторых других территориях заметили квадратные облака, которые видно было только под определенным углом и исключительно во время заката/восхода.
Возможно, странные образования имеют какое-то отношение к химиотрассам, но тогда как линии собираются в единую плоскость? Также эта теория не может объяснить возникновение вихрей и других причудливых фигур.
Читайте также: В африканском морге "воскресла" женщина
Некоторые специалисты заметили, что часто квадратные облака возникают над горами. Возвышенности могут обладать восходящим энергетическим потоком, который и влияет на облака, но тут важно учесть, что подобное излучение исходит только от пирамидальных гор. Может, истина станет известна чуть позже.
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