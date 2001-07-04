Ученые выдвинули гипотезы о причинах появления квадратных облаков

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Результаты исследований показали, что такой феномен, как облака, характерен не только для Земли. Ученые обнаружили, что облака возникают не только на Земле, но и в отдаленных экзопланетах (планетах, обращающихся вокруг звезды за пределами Солнечной системы – ред.).