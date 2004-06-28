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Раздел: Невероятное  
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Эксперт озвучил возможные сценарии вымирания человечества

Эксперт озвучил возможные сценарии вымирания человечества Названо три варианта возможного развития событий.

Американские ученые пришли к выводу, что человечество год за годом уничтожает себя. К краху, по словам специалистов, определенно приведет перенаселение на фоне изменения климата, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Чтобы определить судьбу землян, эксперты решили изучить судьбу существующих когда-либо цивилизаций Солнечной системы. Конечно, достоверных данных о живших тех или иных существах нет, поэтому многие моменты исследования являются чисто теоретическими.

Учеными были представлены три модели развития событий.

«Медленная смерть». Около 70% всех людей вымрет из-за нехватки пищи и ценных ресурсов. Нерациональное природопользование — главная проблема человечества.

«Мягкая посадка». Большая часть населения планеты умрет, однако некоторые люди смогут приспособиться к глобальным изменениям на земле. Таким образом, человеческий род продолжится.

«Полное уничтожение». Полная гибель настанет не только вследствие природных изменений, но также и деятельности человека. Так, ученые не исключают ядерную зиму, губительный парниковый эффект и т.д.

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Руководитель исследования Адам Фрэнк уверен, что изучение соседних планет, в частности Марса и Венеры, поспособствует максимально точному предсказанию судьбы людей. Владение информацией поможет предотвратить полный крах цивилизации.
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 Теги: конец света, сценарии

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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