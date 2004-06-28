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Летающий дракон: в Японии разработали уникального робота

Летающий дракон: в Японии разработали уникального робота Изобретение является уникальным в своем роде.

Конструкторы-робототехники из Токийского университета представили свое новое изобретение, которому пока нет аналогов. Японские ученые разработали первый в мире миниатюрный беспилотный многороторный вертолет под названием «Dragon», способный менять в полете свою форму, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

«Электрический дракон», как называют его создатели, представляет собой несколько независимых модулей, соединенных между собой посредством поворотных узлов с электромоторами. В противоположных друг другу «хвостах» мультикоптера располагаются толчковые механизмы, меняющие направление его движения.

Чудо-дрон умеет сжиматься, растягиваться, выдвигать в сторону некоторые свои детали, захватывать при помощи рамы грузы, выполнять сложные акробатические трюки и пролетать в узкие проемы, куда ни за что не протиснутся стандартные мультикоптеры аналогичной мощности. Одним словом – универсал…

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Включив представленную ниже видеозапись, вы сможете увидеть работу прототипной модели «Dragon». В будущем японцы планируют усовершенствовать аккумулятор дрона (пока его емкости хватает всего на 3 минуты полета), увеличить количество модулей беспилотника до 12 штук, ну и, самое главное, найти своему детищу практическое применение.

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 Теги: Япония, робот, дракон

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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