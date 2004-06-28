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Ученые раскрыли одну из главных тайн нашей планеты

Ученые раскрыли одну из главных тайн нашей планетыМагнитное поле Земли, которое мы все принимаем как данность, на самом деле является следствием существования довольно сложного механизма внутри Земли.

Где-то там, глубоко у нас под ногами, железо, пребывающее в жидком виде, генерирует магнитное поле, полюса которого время от времени меняются местами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Change.

С какой периодичностью это происходит и, собственно, почему — одна из величайших тайн Земли.

Которая, впрочем, теперь уже не выглядит настолько величественной. Группа английских ученых опубликовала исследование, согласно результатами которого существует взаимосвязь между магнитным полем Земли и остатками древних фрагментов океанского дна, которые опускаются вниз — в сторону горячей мантии.

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Анализ этой взаимосвязи позволяет оценить, насколько часто происходили смены полюсов в прошлом, и как часто будут случаться в дальнейшем. Это также даст нам представление о том, насколько быстро движется мантия — слой между корой и ядром Земли.
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 Теги: Земля, тайна, магнитное поле

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Сегодня, 11:56 » Автор: Алена Шимко
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