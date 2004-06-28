Раздел: Невероятное
Ученые раскрыли одну из главных тайн нашей планеты
Магнитное поле Земли, которое мы все принимаем как данность, на самом деле является следствием существования довольно сложного механизма внутри Земли.
Где-то там, глубоко у нас под ногами, железо, пребывающее в жидком виде, генерирует магнитное поле, полюса которого время от времени меняются местами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Change.
С какой периодичностью это происходит и, собственно, почему — одна из величайших тайн Земли.
Которая, впрочем, теперь уже не выглядит настолько величественной. Группа английских ученых опубликовала исследование, согласно результатами которого существует взаимосвязь между магнитным полем Земли и остатками древних фрагментов океанского дна, которые опускаются вниз — в сторону горячей мантии.
Читайте также: Ученые раскрыли одну из тайн формирования планет-изгоев
Анализ этой взаимосвязи позволяет оценить, насколько часто происходили смены полюсов в прошлом, и как часто будут случаться в дальнейшем. Это также даст нам представление о том, насколько быстро движется мантия — слой между корой и ядром Земли.
Где-то там, глубоко у нас под ногами, железо, пребывающее в жидком виде, генерирует магнитное поле, полюса которого время от времени меняются местами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Change.
С какой периодичностью это происходит и, собственно, почему — одна из величайших тайн Земли.
Которая, впрочем, теперь уже не выглядит настолько величественной. Группа английских ученых опубликовала исследование, согласно результатами которого существует взаимосвязь между магнитным полем Земли и остатками древних фрагментов океанского дна, которые опускаются вниз — в сторону горячей мантии.
Читайте также: Ученые раскрыли одну из тайн формирования планет-изгоев
Анализ этой взаимосвязи позволяет оценить, насколько часто происходили смены полюсов в прошлом, и как часто будут случаться в дальнейшем. Это также даст нам представление о том, насколько быстро движется мантия — слой между корой и ядром Земли.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2042
0
Также советуем посмотреть
- Пропагандист Путина насмешил сказками о задержании на Донбассе американских
- Прозрачный намек Владимира Путина
- «ЛНР» терміново потрібні заручники
- Готов обменять себя на Сенцова
- Обслуживать туалеты: в Сети высмеяли «успех» российской космонавтики
- Чи змінить новий президент ПАРЄ позиції Росії
- Боевики 17 раз обстреливали украинские позиции
- Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
- Ни дня без улыбки: подборка лучших анекдотов
- Российскому политтехнологу запретили въезд в Украину
- Китайские красавицы придумали забавный способ заработка
- Экс-мэра Киева Леонида Черновецкого вызывают на допрос
- Прикольные фотки людей, овладевших искусством «пофигизма»
- Порошенко призвал Сербию признать Голодомор геноцидом украинского народа
- Страдающий от похмелья лемур стал звездой Сети
- Украина продолжит борьбу с информационной пропагандой
- Остроумные комментарии от людей, которым лишь дай повод посмеяться
- Уфологи насмешили неожиданным заявлением
- Самые смешные моменты, происходившие на футбольных полях
- Контракт между мертвыми и теми, кто не родился
- «Борцы за сепараторство»: в Google знатно потроллили боевиков «ЛНР»
- Как Россия потерпела поражение в Китае
- Очередная история из жизни «республики»
- На Кавказе самка оленя заставила волка убегать, поджав хвост
- Перед Порошенком постав комплекс проблем
- Смутила борода: индус подал на развод, впервые увидев лицо жены
- Результати дослідження щодо результатів боротьби із корупцією
- Огромный аллигатор устроил шоу на поле для гольфа
- В ожидании поцелуя Путина и Трампа
- Главарь «ЛНР» насмешил свежим фейком об иностранных агентах
Оставьте свой комментарий