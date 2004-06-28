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В NASA представили снимки карликовой планеты Церера

В NASA представили снимки карликовой планеты ЦерераКосмический зонд NASA Dawn отправил на Землю подробные снимки крупным планом карликовой планеты Церера.

Последние фотографии предлагают беспрецедентный вид на огромный ударный кратер, известный своими яркими солеными отложениями, и оползни хорошо видны на ободе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Голос.


Космический корабль подлетел к Церере в 2015 году, а в июне 2018 года он достиг своей самой низкой орбиты, кружа всего в 35 километрах над поверхностью.

Зонду удалось подробно запечатлеть "светящийся" кратер Оккатор, который заинтересовал ученых из-за его необычайно светлых участков на фоне темной поверхности.

Тогда ученые предположили, что это следы криовулканической активности, которая вынесла на поверхность смесь льда и минеральных солей. Подробные снимки подтвердили гипотезу: светлые участки состоят из карбоната натрия (соль), который сильно отражает солнечные лучи.

В теории, под поверхностью Цереры находится резервуар с минеральной водой либо вязкий рассол (жидкая вода, обогащенная солями), который просачивается на поверхность через трещины.

Зонд Dawn был запущен в 2007 году на ионном двигателе. Спустя 8 лет зонд подлетел к своей главной цели – карликовой планете Церера. По пути Dawn также исследовал астероид Веста.

Напомним, NASA запустило новую автоматическую исследовательскую станцию InSight. Она поможет NASA изучить землетрясения на Марсе.

С целью изучения ритмов колебаний почвы на Марсе космический корабль был запущен на ракете Atlas V в в 07:05 (14:05 по киевскому времени) с базы ВВС Ванденберга в Калифорнии.

Проект стоимостью $ 993 млн направлен на расширение знаний об условиях на Марсе, и считается, что это поможет в подготовке к отправке человека на Красную планету, а также раскроет новые подробности о том, как формировались каменистые планеты, подобные Земле и Марсу.

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Если все пойдет так, как планировалось, посадка на Марсе будет совершена 26 ноября текущего года.
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 Теги: NASA, Церера, карликовая планета, фото

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Сегодня, 13:41 » Автор: Алена Шимко
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