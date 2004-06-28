Раздел: Невероятное
Самая большая звезда оказалась космическим «лучеметом»
Среди ученых нет консенсуса об их происхождении.
Эта Киля, самая большая и беспокойная звезда Галактики, постоянно порождает огромное количество космических лучей, разгоняя частицы материи до околосветовых скоростей, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА НОВОСТИ.
"Мы достаточно давно знаем, что ударные волны, возникающие после взрыва сверхновой, могут разгонять частицы материи до скорости света, "заряжая" их большим количеством энергии. Оказывается, что похожие процессы могут проходить в других экстремальных средах, к примеру, в окрестностях звезд, подобных Эте Киля", — отмечает Кенджи Хамагути (Kenji Hamaguchi) из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда в Гринбелте (США).
Космические лучи — элементарные частицы и ядра атомов разных элементов, разогнанные до околосветовых скоростей, давно представляют одну из главных загадок для науки и источников опасности для здоровья космонавтов и астронавтов.
На сегодняшний день среди ученых нет консенсуса об их происхождении — часть астрономов считает, что эти частицы разгоняются в горячих останках взорвавшихся звезд внутри Млечного Пути, а другие предполагают, что их источником являются ядра и облака газа в далеких галактиках.
Что еще интереснее, третья группа исследователей считает, что их порождают распады частиц темной материи в центре Галактики.
Читайте также: Самая большая плотина в США оказалась под угрозой прорыва. Видео
Хамагути и его коллеги раскрыли еще один источник космических лучей, наблюдая за крупнейшей и потенциально самой опасной звездой Млечного Пути — сверхгигантом Эта в созвездии Киля, при помощи рентгеновского телескопа NuSTAR.
Эта Киля, самая большая и беспокойная звезда Галактики, постоянно порождает огромное количество космических лучей, разгоняя частицы материи до околосветовых скоростей, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА НОВОСТИ.
"Мы достаточно давно знаем, что ударные волны, возникающие после взрыва сверхновой, могут разгонять частицы материи до скорости света, "заряжая" их большим количеством энергии. Оказывается, что похожие процессы могут проходить в других экстремальных средах, к примеру, в окрестностях звезд, подобных Эте Киля", — отмечает Кенджи Хамагути (Kenji Hamaguchi) из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда в Гринбелте (США).
Космические лучи — элементарные частицы и ядра атомов разных элементов, разогнанные до околосветовых скоростей, давно представляют одну из главных загадок для науки и источников опасности для здоровья космонавтов и астронавтов.
На сегодняшний день среди ученых нет консенсуса об их происхождении — часть астрономов считает, что эти частицы разгоняются в горячих останках взорвавшихся звезд внутри Млечного Пути, а другие предполагают, что их источником являются ядра и облака газа в далеких галактиках.
Что еще интереснее, третья группа исследователей считает, что их порождают распады частиц темной материи в центре Галактики.
Читайте также: Самая большая плотина в США оказалась под угрозой прорыва. Видео
Хамагути и его коллеги раскрыли еще один источник космических лучей, наблюдая за крупнейшей и потенциально самой опасной звездой Млечного Пути — сверхгигантом Эта в созвездии Киля, при помощи рентгеновского телескопа NuSTAR.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1087
0
Также советуем посмотреть
- Провалы от людей, которым не стоило пользоваться фотошопом
- Признания аннексии не будет: у Трампа заверили в твердости взглядов президента
- Смешные питомцы, научившиеся справляться с жарой
- Победу России над Испанией высмеяли в сатирической песне
- Порошенко внес в Раду важный законопроект
- Совесть замучила: водитель оплатил парковочный талон спустя 44 года
- Украинцев удивят интересными поправками к законам
- В США медведь знатно расслабился в джакузи
- Проблемы туристов: что может сделать консул
- Кот стал звездой Сети, угодив на панораму Google Maps
- Любители против профессионалов
- Прикол дня: в России вел эфир в женском платье, проиграв спор
- Государство мазохистов
- Эмоциональный Роналду стал героем фотожаб
- Чи є підстави для нового суспільного договору
- Съездить за лифчиком: американка с обнаженной грудью угнала погрузчик
- Встреча Трампа и Путина: предисловие
- Мариупольский кондуктор с голым торсом стал новой звездой Сети
- Проверили всех, кроме Путина
- Россия: вставание с колен в полный рост
- Пропагандист Путина насмешил сказками о задержании на Донбассе американских
- Прозрачный намек Владимира Путина
- «ЛНР» терміново потрібні заручники
- Готов обменять себя на Сенцова
- Обслуживать туалеты: в Сети высмеяли «успех» российской космонавтики
- Чи змінить новий президент ПАРЄ позиції Росії
- Боевики 17 раз обстреливали украинские позиции
- Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
- Ни дня без улыбки: подборка лучших анекдотов
- Российскому политтехнологу запретили въезд в Украину
Оставьте свой комментарий