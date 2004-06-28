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Самая большая звезда оказалась космическим «лучеметом»

Самая большая звезда оказалась космическим «лучеметом»Среди ученых нет консенсуса об их происхождении

Эта Киля, самая большая и беспокойная звезда Галактики, постоянно порождает огромное количество космических лучей, разгоняя частицы материи до околосветовых скоростей, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА НОВОСТИ.

"Мы достаточно давно знаем, что ударные волны, возникающие после взрыва сверхновой, могут разгонять частицы материи до скорости света, "заряжая" их большим количеством энергии. Оказывается, что похожие процессы могут проходить в других экстремальных средах, к примеру, в окрестностях звезд, подобных Эте Киля", — отмечает Кенджи Хамагути (Kenji Hamaguchi) из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда в Гринбелте (США).

Космические лучи — элементарные частицы и ядра атомов разных элементов, разогнанные до околосветовых скоростей, давно представляют одну из главных загадок для науки и источников опасности для здоровья космонавтов и астронавтов.

На сегодняшний день среди ученых нет консенсуса об их происхождении — часть астрономов считает, что эти частицы разгоняются в горячих останках взорвавшихся звезд внутри Млечного Пути, а другие предполагают, что их источником являются ядра и облака газа в далеких галактиках.

Что еще интереснее, третья группа исследователей считает, что их порождают распады частиц темной материи в центре Галактики.

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Хамагути и его коллеги раскрыли еще один источник космических лучей, наблюдая за крупнейшей и потенциально самой опасной звездой Млечного Пути — сверхгигантом Эта в созвездии Киля, при помощи рентгеновского телескопа NuSTAR.
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 Теги: звезда, лучемет

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Сегодня, 19:52 » Автор: Едгар Букмирза
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