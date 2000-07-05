Раздел: Невероятное
В Дании сотрудники библиотеки обнаружили ядовитые книги
Ученые хотели рассмотреть письмена, а выявили смертельно-опасный яд.
Ученые тщательно изучили артефакты и нашли в их составе мышьяк. О необычной находке сообщает The Conversation.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Сотрудники библиотеки Университета Южной Дании Якоб Повл Хольк и Кааре Лунд Расмуссен обнаружили ядовитые книги XVI и XVII века. На трех книгах была нанесена зеленая краска. По мнению экспертов, её главным предназначением была защита бумаги от насекомых вредителей. Однако из-за этой защиты не удавалось рассмотреть средневековых фрагментов.
Хальк и Расмуссен решили сделать рентгенофлуоресцентный анализ, позволяющий определить химический состав старинных фолиантов. Ученые хотели рассмотреть письмена, а выявили смертельно-опасный яд. Эксперты считают, что мышьяк находится в зеленой краске, именуемой «парижской зеленью». Раньше она использовалась для создания картин в Европе, но потом люди науки признали краску токсичной и заставили художников использовать другой пигмент.
Читайте также: В Дании произвели неудачный подрыв башни. Видео
Ученые решили поместить ядовитые книги в картонные коробки и заперли в шкаф с хорошей вентиляцией. Артефакты очень скоро оцифруют, так как ядовитые свойства мышьяка всё-еще опасны.
Ученые тщательно изучили артефакты и нашли в их составе мышьяк. О необычной находке сообщает The Conversation.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Сотрудники библиотеки Университета Южной Дании Якоб Повл Хольк и Кааре Лунд Расмуссен обнаружили ядовитые книги XVI и XVII века. На трех книгах была нанесена зеленая краска. По мнению экспертов, её главным предназначением была защита бумаги от насекомых вредителей. Однако из-за этой защиты не удавалось рассмотреть средневековых фрагментов.
Хальк и Расмуссен решили сделать рентгенофлуоресцентный анализ, позволяющий определить химический состав старинных фолиантов. Ученые хотели рассмотреть письмена, а выявили смертельно-опасный яд. Эксперты считают, что мышьяк находится в зеленой краске, именуемой «парижской зеленью». Раньше она использовалась для создания картин в Европе, но потом люди науки признали краску токсичной и заставили художников использовать другой пигмент.
Читайте также: В Дании произвели неудачный подрыв башни. Видео
Ученые решили поместить ядовитые книги в картонные коробки и заперли в шкаф с хорошей вентиляцией. Артефакты очень скоро оцифруют, так как ядовитые свойства мышьяка всё-еще опасны.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
744
0
Также советуем посмотреть
- Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
- Забавные коты, готовые оставить хозяина без ужина
- Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
- Это горячая война: Порошенко рассказал, сколько единиц техники Россия имеет на
- Провалы от людей, которым не стоило пользоваться фотошопом
- Признания аннексии не будет: у Трампа заверили в твердости взглядов президента
- Смешные питомцы, научившиеся справляться с жарой
- Победу России над Испанией высмеяли в сатирической песне
- Порошенко внес в Раду важный законопроект
- Совесть замучила: водитель оплатил парковочный талон спустя 44 года
- Украинцев удивят интересными поправками к законам
- В США медведь знатно расслабился в джакузи
- Проблемы туристов: что может сделать консул
- Кот стал звездой Сети, угодив на панораму Google Maps
- Любители против профессионалов
- Прикол дня: в России вел эфир в женском платье, проиграв спор
- Государство мазохистов
- Эмоциональный Роналду стал героем фотожаб
- Чи є підстави для нового суспільного договору
- Съездить за лифчиком: американка с обнаженной грудью угнала погрузчик
- Встреча Трампа и Путина: предисловие
- Мариупольский кондуктор с голым торсом стал новой звездой Сети
- Проверили всех, кроме Путина
- Россия: вставание с колен в полный рост
- Пропагандист Путина насмешил сказками о задержании на Донбассе американских
- Прозрачный намек Владимира Путина
- «ЛНР» терміново потрібні заручники
- Готов обменять себя на Сенцова
- Обслуживать туалеты: в Сети высмеяли «успех» российской космонавтики
- Чи змінить новий президент ПАРЄ позиції Росії
Оставьте свой комментарий