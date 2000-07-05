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В Дании сотрудники библиотеки обнаружили ядовитые книги

В Дании сотрудники библиотеки обнаружили ядовитые книги Ученые хотели рассмотреть письмена, а выявили смертельно-опасный яд.

Ученые тщательно изучили артефакты и нашли в их составе мышьяк. О необычной находке сообщает The Conversation.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Сотрудники библиотеки Университета Южной Дании Якоб Повл Хольк и Кааре Лунд Расмуссен обнаружили ядовитые книги XVI и XVII века. На трех книгах была нанесена зеленая краска. По мнению экспертов, её главным предназначением была защита бумаги от насекомых вредителей. Однако из-за этой защиты не удавалось рассмотреть средневековых фрагментов.

Хальк и Расмуссен решили сделать рентгенофлуоресцентный анализ, позволяющий определить химический состав старинных фолиантов. Ученые хотели рассмотреть письмена, а выявили смертельно-опасный яд. Эксперты считают, что мышьяк находится в зеленой краске, именуемой «парижской зеленью». Раньше она использовалась для создания картин в Европе, но потом люди науки признали краску токсичной и заставили художников использовать другой пигмент.

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Ученые решили поместить ядовитые книги в картонные коробки и заперли в шкаф с хорошей вентиляцией. Артефакты очень скоро оцифруют, так как ядовитые свойства мышьяка всё-еще опасны.
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 Теги: Дания, библиотека, ядовитые книги

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Вчера, 23:30 » Автор: Едгар Букмирза
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