Раздел: Невероятное
Жители Земли увидят кровавую Луну и великое противостояние Марса
Кровавая Луна и великое противостояние Марса будет в конце июля
Самое продолжительное лунное затмение XXI века можно будет наблюдать в ночь с 27 на 28 июля.Кроме того, на протяжении всей ночи на небосклоне будет ярко сиять Марс, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В 22:30 27 июля Луна полностью войдёт в тень Земли и окрасится в багровый цвет.
Когда солнечные лучи попадают в атмосферу планеты, синий спектр видимого солнечного излучения рассеивается, а красный проходит насквозь и проникает внутрь конуса тени Земли.
В результате земная тень окрашивается в красный цвет, и попавшая в неё Луна становится багровой.
Кроме того, на протяжении всей ночи на небосклоне будет ярко сиять Марс. Это ещё одно необычное космическое событие — великое противостояние Марса, которое происходит раз в 15 лет. Красная планета окажется на минимальном расстоянии от Земли, вплотную приблизившись к Луне.
Читайте также: Украинцы увидят Кровавую Луну
Следить за этими двумя уникальными событиями лучше всего вдали от больших городов, так как смог и дым могут совершенно скрыть Луну во время полной фазы затмения, и даже ярко-красный Марс не будет видно.
Самое продолжительное лунное затмение XXI века можно будет наблюдать в ночь с 27 на 28 июля.Кроме того, на протяжении всей ночи на небосклоне будет ярко сиять Марс, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В 22:30 27 июля Луна полностью войдёт в тень Земли и окрасится в багровый цвет.
Когда солнечные лучи попадают в атмосферу планеты, синий спектр видимого солнечного излучения рассеивается, а красный проходит насквозь и проникает внутрь конуса тени Земли.
В результате земная тень окрашивается в красный цвет, и попавшая в неё Луна становится багровой.
Кроме того, на протяжении всей ночи на небосклоне будет ярко сиять Марс. Это ещё одно необычное космическое событие — великое противостояние Марса, которое происходит раз в 15 лет. Красная планета окажется на минимальном расстоянии от Земли, вплотную приблизившись к Луне.
Читайте также: Украинцы увидят Кровавую Луну
Следить за этими двумя уникальными событиями лучше всего вдали от больших городов, так как смог и дым могут совершенно скрыть Луну во время полной фазы затмения, и даже ярко-красный Марс не будет видно.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
367
0
Также советуем посмотреть
- Сеть повеселил новый снимок туристов из Крыма
- Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
- Забавные коты, готовые оставить хозяина без ужина
- Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
- Это горячая война: Порошенко рассказал, сколько единиц техники Россия имеет на
- Провалы от людей, которым не стоило пользоваться фотошопом
- Признания аннексии не будет: у Трампа заверили в твердости взглядов президента
- Смешные питомцы, научившиеся справляться с жарой
- Победу России над Испанией высмеяли в сатирической песне
- Порошенко внес в Раду важный законопроект
- Совесть замучила: водитель оплатил парковочный талон спустя 44 года
- Украинцев удивят интересными поправками к законам
- В США медведь знатно расслабился в джакузи
- Проблемы туристов: что может сделать консул
- Кот стал звездой Сети, угодив на панораму Google Maps
- Любители против профессионалов
- Прикол дня: в России вел эфир в женском платье, проиграв спор
- Государство мазохистов
- Эмоциональный Роналду стал героем фотожаб
- Чи є підстави для нового суспільного договору
- Съездить за лифчиком: американка с обнаженной грудью угнала погрузчик
- Встреча Трампа и Путина: предисловие
- Мариупольский кондуктор с голым торсом стал новой звездой Сети
- Проверили всех, кроме Путина
- Россия: вставание с колен в полный рост
- Пропагандист Путина насмешил сказками о задержании на Донбассе американских
- Прозрачный намек Владимира Путина
- «ЛНР» терміново потрібні заручники
- Готов обменять себя на Сенцова
- Обслуживать туалеты: в Сети высмеяли «успех» российской космонавтики
Оставьте свой комментарий