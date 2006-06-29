Раздел: Невероятное
Уран в прошлом пережил космическую катастрофу
Давным-давно Уран столкнулся с другой планетой.
В далеком прошлом Уран мог столкнуться с массивной ледяной протопланетой, которая была в два раза больше Земли.
Такое столкновение привело к смещению оси вращения планеты, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В отличие от других планет Солнечной системы, Уран фактически лежит на боку — плоскость экватора наклонена к плоскости его орбиты почти под прямым углом. Новые свидетельства заставляют думать, что Уран был разбит в гигантском столкновении, в результате чего появилась его боковая ориентация на орбитальную плоскость.
Уран вращается не только по оси, которая находится под углом 98 градусов к ее орбитальной плоскости, но, в отличие от других планет-гигантов, он не выделяет больше тепла, чем получает от Солнца. Его магнитное поле тоже кажется искаженным по сравнению с земным. Внешнее воздействие могло бы помочь объяснить некоторые из этих странных черт.
Ученые моделируют гигантские воздействия на Уран с начала 1990-х годов. На этот раз исследователи под руководством Джейкоба Кегеррейса из Даремского университета построили новую симуляцию с новейшими доступными данными о планете. Авторы работы смоделировали более 50 различных сценариев столкновения, которые показали дальнейшие события на планете.
Основной версией стало столкновение еще молодого Урана с ледяным объектом, маса которого превышала массу Земли в два раза. При этом столкновение было не лобовым — протопланета только боком задела Уран, ускорив его вращение. Кроме того, кольца и спутники Урана могут быть отколовшимися во время столкновения с объектом частями планеты.
Останки самой ледяной планеты создали особую точку асимметрии в недрах Урана, существование которой объясняет, почему его магнитное поле постоянно меняется и имеет странную форму.
Но следует помнить, что это всего лишь моделирование. Модели не могут точно сказать, что произошло; для полного понимания истории Урана потребуется больше данных.
Читайте также: Ученые уточнили причину смерти человека, найденного в Помпеях
"Конечно, нам действительно нужна следующая амбициозная роботизированная миссия по изучению Урана и его разнообразной спутниковой системы. Гравитационное, атмосферное и магнитное полевое картирование могли бы дать некоторые новые подсказки", - подчеркивают ученые.
В далеком прошлом Уран мог столкнуться с массивной ледяной протопланетой, которая была в два раза больше Земли.
Такое столкновение привело к смещению оси вращения планеты, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В отличие от других планет Солнечной системы, Уран фактически лежит на боку — плоскость экватора наклонена к плоскости его орбиты почти под прямым углом. Новые свидетельства заставляют думать, что Уран был разбит в гигантском столкновении, в результате чего появилась его боковая ориентация на орбитальную плоскость.
Уран вращается не только по оси, которая находится под углом 98 градусов к ее орбитальной плоскости, но, в отличие от других планет-гигантов, он не выделяет больше тепла, чем получает от Солнца. Его магнитное поле тоже кажется искаженным по сравнению с земным. Внешнее воздействие могло бы помочь объяснить некоторые из этих странных черт.
Ученые моделируют гигантские воздействия на Уран с начала 1990-х годов. На этот раз исследователи под руководством Джейкоба Кегеррейса из Даремского университета построили новую симуляцию с новейшими доступными данными о планете. Авторы работы смоделировали более 50 различных сценариев столкновения, которые показали дальнейшие события на планете.
Основной версией стало столкновение еще молодого Урана с ледяным объектом, маса которого превышала массу Земли в два раза. При этом столкновение было не лобовым — протопланета только боком задела Уран, ускорив его вращение. Кроме того, кольца и спутники Урана могут быть отколовшимися во время столкновения с объектом частями планеты.
Останки самой ледяной планеты создали особую точку асимметрии в недрах Урана, существование которой объясняет, почему его магнитное поле постоянно меняется и имеет странную форму.
Но следует помнить, что это всего лишь моделирование. Модели не могут точно сказать, что произошло; для полного понимания истории Урана потребуется больше данных.
Читайте также: Ученые уточнили причину смерти человека, найденного в Помпеях
"Конечно, нам действительно нужна следующая амбициозная роботизированная миссия по изучению Урана и его разнообразной спутниковой системы. Гравитационное, атмосферное и магнитное полевое картирование могли бы дать некоторые новые подсказки", - подчеркивают ученые.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
42
0
Также советуем посмотреть
- Сеть насмешил российский чиновник, взявший отпуск для молитвы за футболистов
- В полиции работают разные люди
- В Сети отыскали еще одно сходство между Путиным и Гитлером
- Есть ли в Украине «гражданская война»
- Білий Дім – не лише місце роботи президентів
- «Барин едет»: Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в Крыму
- Диверсанты атаковали украинских военных близ Зайцево и Пивденного
- Уморительные снимки, на которые стоит посмотреть дважды
- Сеть повеселил новый снимок туристов из Крыма
- Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
- Забавные коты, готовые оставить хозяина без ужина
- Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
- Это горячая война: Порошенко рассказал, сколько единиц техники Россия имеет на
- Провалы от людей, которым не стоило пользоваться фотошопом
- Признания аннексии не будет: у Трампа заверили в твердости взглядов президента
- Смешные питомцы, научившиеся справляться с жарой
- Победу России над Испанией высмеяли в сатирической песне
- Порошенко внес в Раду важный законопроект
- Совесть замучила: водитель оплатил парковочный талон спустя 44 года
- Украинцев удивят интересными поправками к законам
- В США медведь знатно расслабился в джакузи
- Проблемы туристов: что может сделать консул
- Кот стал звездой Сети, угодив на панораму Google Maps
- Любители против профессионалов
- Прикол дня: в России вел эфир в женском платье, проиграв спор
- Государство мазохистов
- Эмоциональный Роналду стал героем фотожаб
- Чи є підстави для нового суспільного договору
- Съездить за лифчиком: американка с обнаженной грудью угнала погрузчик
- Встреча Трампа и Путина: предисловие
Оставьте свой комментарий