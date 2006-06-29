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Уран в прошлом пережил космическую катастрофу

Уран в прошлом пережил космическую катастрофуДавным-давно Уран столкнулся с другой планетой.

В далеком прошлом Уран мог столкнуться с массивной ледяной протопланетой, которая была в два раза больше Земли.

Такое столкновение привело к смещению оси вращения планеты, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

В отличие от других планет Солнечной системы, Уран фактически лежит на боку — плоскость экватора наклонена к плоскости его орбиты почти под прямым углом. Новые свидетельства заставляют думать, что Уран был разбит в гигантском столкновении, в результате чего появилась его боковая ориентация на орбитальную плоскость.

Уран вращается не только по оси, которая находится под углом 98 градусов к ее орбитальной плоскости, но, в отличие от других планет-гигантов, он не выделяет больше тепла, чем получает от Солнца. Его магнитное поле тоже кажется искаженным по сравнению с земным. Внешнее воздействие могло бы помочь объяснить некоторые из этих странных черт.

Ученые моделируют гигантские воздействия на Уран с начала 1990-х годов. На этот раз исследователи под руководством Джейкоба Кегеррейса из Даремского университета построили новую симуляцию с новейшими доступными данными о планете. Авторы работы смоделировали более 50 различных сценариев столкновения, которые показали дальнейшие события на планете.

Основной версией стало столкновение еще молодого Урана с ледяным объектом, маса которого превышала массу Земли в два раза. При этом столкновение было не лобовым — протопланета только боком задела Уран, ускорив его вращение. Кроме того, кольца и спутники Урана могут быть отколовшимися во время столкновения с объектом частями планеты.

Останки самой ледяной планеты создали особую точку асимметрии в недрах Урана, существование которой объясняет, почему его магнитное поле постоянно меняется и имеет странную форму.

Но следует помнить, что это всего лишь моделирование. Модели не могут точно сказать, что произошло; для полного понимания истории Урана потребуется больше данных.

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"Конечно, нам действительно нужна следующая амбициозная роботизированная миссия по изучению Урана и его разнообразной спутниковой системы. Гравитационное, атмосферное и магнитное полевое картирование могли бы дать некоторые новые подсказки", - подчеркивают ученые.
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 Теги: Уран, столкновение

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Сегодня, 11:04 » Автор: Богдан Процив
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