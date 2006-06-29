Раздел: Невероятное
Древних римлян обвинили в эпидемии туберкулеза
По словам ученых, болезнь начала активно переноситься и распространяться во времена Древнего Рима.
Группа ученых из Висконсинского университета в Мадисоне заявила, что виновниками столь широкого распространения туберкулеза в мире являются древние римляне. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Они установили, что болезнь начала широко распространяться и переноситься по планете благодаря использованию общественных бараков и бань во времена становления Древнего Рима.
Специалисты подчеркнули, что эпоха римского владычества является ключевой вехой в процессе распространения туберкулеза.
При этом основными переносчиками данного заболевания являлись римские солдаты и купцы, которые расширяли границы державы на территории Азии и Африки, где обменивались микробами с местными жителями.
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Однако одним из наиболее древних штаммов туберкулеза являются бактерии, которые появились на северо-востоке Китая около 6600 лет назад. Из-за отсутствия лечения бактерии эволюционировали и сегодня каждый четвертый человек на планете поражен данным недугом.
Группа ученых из Висконсинского университета в Мадисоне заявила, что виновниками столь широкого распространения туберкулеза в мире являются древние римляне. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Они установили, что болезнь начала широко распространяться и переноситься по планете благодаря использованию общественных бараков и бань во времена становления Древнего Рима.
Специалисты подчеркнули, что эпоха римского владычества является ключевой вехой в процессе распространения туберкулеза.
При этом основными переносчиками данного заболевания являлись римские солдаты и купцы, которые расширяли границы державы на территории Азии и Африки, где обменивались микробами с местными жителями.
Читайте также: Уран в прошлом пережил космическую катастрофу
Однако одним из наиболее древних штаммов туберкулеза являются бактерии, которые появились на северо-востоке Китая около 6600 лет назад. Из-за отсутствия лечения бактерии эволюционировали и сегодня каждый четвертый человек на планете поражен данным недугом.
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