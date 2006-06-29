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Раздел: Невероятное  
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Млечный Путь столкнулся с космической «сосиской»

Млечный Путь столкнулся с космической «сосиской»Млечный Путь столкнулся с карликовой галактикой.

Форма и современный облик нашей Галактики во многом определила катастрофа, произошедшая с ней еще до образования Солнца — между 8 и 10 миллиардами лет назад. В этот период Млечный Путь столкнулся с карликовой галактикой и поглотил ее, а сам пережил серьезные структурные перестройки. К таким выводам ученые пришли, анализируя данные наблюдений космического телескопа Gaia.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на NAKED-SCIENCE.RU.

Похоже, погибшее скопление звезд имело продолговатую форму, так что получило название «Сосиска Gaia» (Gaia Sausage). Сама она не пережила столкновения, и лишь останки, разбросанные по Млечному Пути, указывают на ее существование. Об этом Василий Белокуров из Кембриджа и его коллеги пишут в статье в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Публикацию сопровождает серия материалов в открытой электронной библиотеке arXiv.org, которые раскрывают различные детали этой работы.

Космическая обсерватория ESA Gaia ведет точнейшие астрометрические наблюдения, измеряя позиции и скорости звезд Млечного Пути. Авторы опирались на эти данные в пределах 10 парсек от Солнца, а также на данные Слоановского небесного обзора (SDSS). Они исследовали связи между содержанием в звезде элементов тяжелее гелия (металлов) и ее движением. Во время работы ученые обратили внимание на группу звезд, выделяющихся сравнительно высокой металличностью и большими радиальными скоростями. В отличие от большинства звезд в Галактике, они не движутся на приблизительно постоянном расстоянии от ее центра, сближаются с ним или отдаляются от него. Более того, звезды этой группы образуют область продолговатой формы — «Сосиску Gaia».

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Слияния и столкновения Млечный Путь переживает всю свою жизнь, но встреча с «Сосиской Gaia» была одной из самых драматичных. Масса ее составила более 10 миллиардов масс Солнца (примерно вдесятеро легче Млечного Пути), и от нее в нашей Галактике остались как минимум восемь звездных скоплений, что говорит о весьма приличных размерах погибшего объекта. Компьютерные симуляции столкновения показали, как звезды «Сосиски» оказываются на вытянутых орбитах вокруг центра Млечного Пути и постепенно поглощаются его диском.
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 Теги: Млечный Путь, сосиска

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Сегодня, 18:48 » Автор: Едгар Букмирза
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