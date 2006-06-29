Млечный Путь столкнулся с космической «сосиской»

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Самые быстрые звезды попали в Млечный Путь из соседнего Большого Магелланового Облака.

Спутник Gaia открыл шесть звезд, «удирающих» из нашей галактики.

Учёные из США уверены, что через миллиард лет Млечный Путь погибнет. Смерть целой галактики будет спровоцирована закипаниями океанов и нагреванием Солнца.