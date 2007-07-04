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NASA публиковало уникальный снимок молодых звезд

NASA публиковало уникальный снимок молодых звездСнимок яркой туманности в созвездии Киль сделан телескопом "Хаббл".

Сверкающее скопление горячих молодых звезд находится в центре туманности NGC 3603 в созвездии Киль (Карина), которая отстоит от Земли на 20 тысяч световых лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вокруг Света

Относительно прозрачная среда, окружающая яркие звезды в центре, кажется безмятежной, однако, это не так. Эта ясность создана сильным ультрафиолетовым излучением и движением звездного ветра, сдувшего газ и пыль, которые составляют туманность.

Эти яркие звезды родились почти в одно и то же время, хотя и отличаются размером, массой, температурой. Жизненный цикл звезды определяется массой, и несмотря на одновременное появление на свет, они могут находиться на разных стадиях развития.

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Туманность NGC 3603 – самое крупное видимое облако пылающего газа и плазмы (четвертого фундаментального состояния вещества) в Млечном Пути. Ее центральная звездная группа – наиболее плотная концентрация крупнейших звезд в галактике. В ней находятся три из самых крупных и самых ярких звезд, известных науке. Однако огромные светила сгорают относительно быстро, заканчивая жизнь ярким взрывом сверхновой.
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 Теги: NASA, звезды

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Сегодня, 08:30 » Автор: Татьяна Ларина
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