Раздел: Невероятное
Стало известно, какое насекомое переносит самые опасные вирусы
Самым опасным современным транспортером вирусов во всем мире является комар.
Кроме того, смертельные вирусы болезней также переносят свиньи, крупный рогатый скот и птица. Об этом говорится в статье ученых-инфекционистов для журнала Science Alert, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Они заявили, что из-за укуса комара вида Aedes, который живет в Квинсленде (Австралия), человек может заразиться лихорадкой Денге, вирусами Зика и Чикунгунья.
В частности, вспышки лихорадки Денге происходят ежегодно. Обычно это случается из-за заражения путешественников, побывавших в эндемическом регионе.
Кроме комаров, серьезную опасность для здоровья человека представляют свиньи, крупный рогатый скот и птица. Они переносят сложные виды гриппа и часто заражают ими людей.
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Только штаммом гриппа H7N9 заразилось более 1500 человек в Китае – с 2013 года одна треть больных умерли. Первый человек этим штаммом гриппа был заражен через домашнюю птицу.
Кроме того, смертельные вирусы болезней также переносят свиньи, крупный рогатый скот и птица. Об этом говорится в статье ученых-инфекционистов для журнала Science Alert, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Они заявили, что из-за укуса комара вида Aedes, который живет в Квинсленде (Австралия), человек может заразиться лихорадкой Денге, вирусами Зика и Чикунгунья.
В частности, вспышки лихорадки Денге происходят ежегодно. Обычно это случается из-за заражения путешественников, побывавших в эндемическом регионе.
Кроме комаров, серьезную опасность для здоровья человека представляют свиньи, крупный рогатый скот и птица. Они переносят сложные виды гриппа и часто заражают ими людей.
Читайте также: На волосок от: самые опасные селфи мира. Фото
Только штаммом гриппа H7N9 заразилось более 1500 человек в Китае – с 2013 года одна треть больных умерли. Первый человек этим штаммом гриппа был заражен через домашнюю птицу.
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