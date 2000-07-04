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Раздел: Невероятное  
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Стало известно, какое насекомое переносит самые опасные вирусы

Стало известно, какое насекомое переносит самые опасные вирусыСамым опасным современным транспортером вирусов во всем мире является комар.

Кроме того, смертельные вирусы болезней также переносят свиньи, крупный рогатый скот и птица. Об этом говорится в статье ученых-инфекционистов для журнала Science Alert, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Они заявили, что из-за укуса комара вида Aedes, который живет в Квинсленде (Австралия), человек может заразиться лихорадкой Денге, вирусами Зика и Чикунгунья.

В частности, вспышки лихорадки Денге происходят ежегодно. Обычно это случается из-за заражения путешественников, побывавших в эндемическом регионе.

Кроме комаров, серьезную опасность для здоровья человека представляют свиньи, крупный рогатый скот и птица. Они переносят сложные виды гриппа и часто заражают ими людей.

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Только штаммом гриппа H7N9 заразилось более 1500 человек в Китае – с 2013 года одна треть больных умерли. Первый человек этим штаммом гриппа был заражен через домашнюю птицу.
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 Теги: насекомое, вирус

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Сегодня, 23:17 » Автор: Татьяна Ларина
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