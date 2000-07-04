» » В Китае появилась жуткая река кроваво-красного цвета
Раздел: Невероятное  
0

В Китае появилась жуткая река кроваво-красного цвета

В Китае появилась жуткая река кроваво-красного цвета Точные причины изменения цвета воды пока неизвестны.

Жители города Ибинь, который находится в китайской провинции Сычуань, массово выкладывают в сеть удивительные фотографии реки, протекающей на территории, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Так, в водоеме Сянби изменился цвет воды на ярко-красный. Местные власти обвинили во всем местный завод, который выбросил в реку красящие вещества.

Согласно заявлению директора завода, производящего упаковки, краска не содержит вредных соединений, так как изготовлена на водной основе. Однако этот аргумент не освободил компанию от уплаты уже выписанного штрафа.

Экологи организовали постройку нескольких плотин, которые призваны предотвратить загрязнение других вод. Загрязненная вода в ближайшее время будет отфильтрована. К слову, уже имеются первые результаты работы: загрязнение не пошло дальше по течению.

Читайте также: Стало известно, какое насекомое переносит самые опасные вирусы

Река Сянби отличается разнообразием фауны, которую составляют такие редкие виды животных, как китайский аллигатор и корейский осетр.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Китай, река

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
     295
     0

Похожие новости по теме

Стало известно, какое насекомое переносит самые опасные вирусы Стало известно, какое насекомое переносит самые опасные вирусы

Самым опасным современным транспортером вирусов во всем мире является комар.

В Нигерии появилась огненная река В Нигерии появилась огненная река

Река пересохла без видимых причин, а на её дне появилось пламя.

Кровавая река: в Аргентине вода окрасилась в красный цвет Кровавая река: в Аргентине вода окрасилась в красный цвет

Изменение цвета реки может быть связано с ростом водорослей.

В Австралии видели кроваво-розовое озеро В Австралии видели кроваво-розовое озеро

Причиной смены цвета воды являются водоросли

Одно из крупнейших озер в Турции стало красным Одно из крупнейших озер в Турции стало красным

Ученые признают, что подобное явление может показаться предзнаменованием грядущего апокалипсиса.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх