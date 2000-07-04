Раздел: Невероятное
В Китае появилась жуткая река кроваво-красного цвета
Точные причины изменения цвета воды пока неизвестны.
Жители города Ибинь, который находится в китайской провинции Сычуань, массово выкладывают в сеть удивительные фотографии реки, протекающей на территории, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Так, в водоеме Сянби изменился цвет воды на ярко-красный. Местные власти обвинили во всем местный завод, который выбросил в реку красящие вещества.
Согласно заявлению директора завода, производящего упаковки, краска не содержит вредных соединений, так как изготовлена на водной основе. Однако этот аргумент не освободил компанию от уплаты уже выписанного штрафа.
Экологи организовали постройку нескольких плотин, которые призваны предотвратить загрязнение других вод. Загрязненная вода в ближайшее время будет отфильтрована. К слову, уже имеются первые результаты работы: загрязнение не пошло дальше по течению.
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Река Сянби отличается разнообразием фауны, которую составляют такие редкие виды животных, как китайский аллигатор и корейский осетр.
Жители города Ибинь, который находится в китайской провинции Сычуань, массово выкладывают в сеть удивительные фотографии реки, протекающей на территории, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Так, в водоеме Сянби изменился цвет воды на ярко-красный. Местные власти обвинили во всем местный завод, который выбросил в реку красящие вещества.
Согласно заявлению директора завода, производящего упаковки, краска не содержит вредных соединений, так как изготовлена на водной основе. Однако этот аргумент не освободил компанию от уплаты уже выписанного штрафа.
Экологи организовали постройку нескольких плотин, которые призваны предотвратить загрязнение других вод. Загрязненная вода в ближайшее время будет отфильтрована. К слову, уже имеются первые результаты работы: загрязнение не пошло дальше по течению.
Читайте также: Стало известно, какое насекомое переносит самые опасные вирусы
Река Сянби отличается разнообразием фауны, которую составляют такие редкие виды животных, как китайский аллигатор и корейский осетр.
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