Раздел: Невероятное
Ученые рассказали о геологическом парадоксе британской деревни
Населенный пункт поднимается вверх по неизвестным причинам.
Ни один английский ученый не может объяснить, почему деревня Уилленд, находящаяся в графстве Девон, поднимается на два сантиметра каждый год. Создается впечатление, что село распирает изнутри неведомая сила, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Впервые подъем был зафиксирован в 2015 году специалистами из Ноттингемского университета, когда те проводили геодезические работы. Позже информация подтвердилась со спутников.
Сперва ученые подумали, что под землей имеются газовые карманы, но позже они отказались от этой теории. Новых версий появления аномалии, к сожалению, нет. Если подъем продолжится, то произойдет разрыв канализации, газопроводов и иных подобных сетей. Также разрушится проложенная железная дорога.
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Сами же жители деревни пока что не видят никаких изменений. Проблема станет явной, когда начнутся проблемы с инженерными коммуникациями.
Ни один английский ученый не может объяснить, почему деревня Уилленд, находящаяся в графстве Девон, поднимается на два сантиметра каждый год. Создается впечатление, что село распирает изнутри неведомая сила, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Впервые подъем был зафиксирован в 2015 году специалистами из Ноттингемского университета, когда те проводили геодезические работы. Позже информация подтвердилась со спутников.
Сперва ученые подумали, что под землей имеются газовые карманы, но позже они отказались от этой теории. Новых версий появления аномалии, к сожалению, нет. Если подъем продолжится, то произойдет разрыв канализации, газопроводов и иных подобных сетей. Также разрушится проложенная железная дорога.
Читайте также: В Китае появилась жуткая река кроваво-красного цвета
Сами же жители деревни пока что не видят никаких изменений. Проблема станет явной, когда начнутся проблемы с инженерными коммуникациями.
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