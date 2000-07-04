» » Ученые рассказали о геологическом парадоксе британской деревни
Раздел: Невероятное  
0

Ученые рассказали о геологическом парадоксе британской деревни

Ученые рассказали о геологическом парадоксе британской деревни Населенный пункт поднимается вверх по неизвестным причинам.

Ни один английский ученый не может объяснить, почему деревня Уилленд, находящаяся в графстве Девон, поднимается на два сантиметра каждый год. Создается впечатление, что село распирает изнутри неведомая сила, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Впервые подъем был зафиксирован в 2015 году специалистами из Ноттингемского университета, когда те проводили геодезические работы. Позже информация подтвердилась со спутников.

Сперва ученые подумали, что под землей имеются газовые карманы, но позже они отказались от этой теории. Новых версий появления аномалии, к сожалению, нет. Если подъем продолжится, то произойдет разрыв канализации, газопроводов и иных подобных сетей. Также разрушится проложенная железная дорога.

Читайте также: В Китае появилась жуткая река кроваво-красного цвета

Сами же жители деревни пока что не видят никаких изменений. Проблема станет явной, когда начнутся проблемы с инженерными коммуникациями.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Уилленд, Англия

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
     293
     0

Похожие новости по теме

В Китае появилась жуткая река кроваво-красного цвета В Китае появилась жуткая река кроваво-красного цвета

Точные причины изменения цвета воды пока неизвестны.

В Нигерии появилась огненная река В Нигерии появилась огненная река

Река пересохла без видимых причин, а на её дне появилось пламя.

Атлантические киты резко прекратили размножение по неизвестным причинам Атлантические киты резко прекратили размножение по неизвестным причинам

В этом году учёные не нашли ни одного новорожденного кита.

Ученые рассказали, что будет с Землей после разрушения Луны Ученые рассказали, что будет с Землей после разрушения Луны

Ученые решили выяснить, что случится с Землей, если разрушится Луна.

Раскрыта тайна появления воды на Земле Раскрыта тайна появления воды на Земле

Ученые узнали, когда появилась вода на Земле.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх