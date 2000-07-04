Раздел: Невероятное
Предприимчивый африканец отобрал у аиста безлимитную SIM-карту
"Симку" установили в GPS-трекер на птице польские учёные.
Некоторые считают, будто аисты приносят детей, однако одна из таких птиц принесла польским исследователям огромный счет за услуги мобильной связи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
В апреле 2017 года ученые из экологической компании «EcoLogic» снабдили пернатого по имени Кайка GPS-трекером с SIM-картой и отпустили на волю. Специалисты намеревались отслеживать путь его миграции и дождаться птицу после зимовки, однако этим планам не суждено было сбыться. Пролетев 6000 километров, Кайка оказался в Судане и потерял там свой трекер. А один из местных жителей просто подобрал устройство и извлек из него модуль идентификации абонента.
Неизвестный находчивый африканец, по всей видимости, вставил найденную карту в свой сотовый телефон и начал использовать ее по прямому назначению, то есть для разговоров и выходов в Интернет. В конечном счете суданец наговорил по телефону на сумму, эквивалентную 80 тысячам гривен!
Читайте также: Ученые рассказали о геологическом парадоксе британской деревни
К несчастью, поляки были вынуждены оплатить мобильному оператору весь счет, поскольку SIM-карта была зарегистрирована на одного из сотрудников «EcoLogic». Разумеется, этот факт весьма огорчил экологических исследователей, однако, согласно словам ученых, они не меньше опечалены тем, что потеряли связь с пернатым любимцем.
Некоторые считают, будто аисты приносят детей, однако одна из таких птиц принесла польским исследователям огромный счет за услуги мобильной связи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
В апреле 2017 года ученые из экологической компании «EcoLogic» снабдили пернатого по имени Кайка GPS-трекером с SIM-картой и отпустили на волю. Специалисты намеревались отслеживать путь его миграции и дождаться птицу после зимовки, однако этим планам не суждено было сбыться. Пролетев 6000 километров, Кайка оказался в Судане и потерял там свой трекер. А один из местных жителей просто подобрал устройство и извлек из него модуль идентификации абонента.
Неизвестный находчивый африканец, по всей видимости, вставил найденную карту в свой сотовый телефон и начал использовать ее по прямому назначению, то есть для разговоров и выходов в Интернет. В конечном счете суданец наговорил по телефону на сумму, эквивалентную 80 тысячам гривен!
Читайте также: Ученые рассказали о геологическом парадоксе британской деревни
К несчастью, поляки были вынуждены оплатить мобильному оператору весь счет, поскольку SIM-карта была зарегистрирована на одного из сотрудников «EcoLogic». Разумеется, этот факт весьма огорчил экологических исследователей, однако, согласно словам ученых, они не меньше опечалены тем, что потеряли связь с пернатым любимцем.
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