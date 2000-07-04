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Раздел: Невероятное  
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Мутировавшие волки из Чернобыля обеспокоили ученых

Мутировавшие волки из Чернобыля обеспокоили ученых Животные распространяют гены с мутациями.

После проведенного исследования специалисты из Миссурийского университете Соединенных Штатов опасаются распространения волков-мутантов, которые потихоньку выходят за пределы чернобыльской зоны отчуждения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Так, животные могут распространить мутировавшие гены по всей территории Европы.

С течением времени Чернобыль превратился в настоящий заповедник: там были замечены такие животные, как рыси, кабаны и волки, притом в большом количестве. На данный момент в зоне отчуждения в семь раз больше хищников, чем в находящихся неподалеку лесах.

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Животные начали мигрировать с целью поиска новых территорий обитания. Специалисты отловили четырнадцать волков и надели на них GPS-передатчики. Один хищник за 21 день прошел более трехсот километров. Он мог легко найти самку и передать ей свои гены.
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 Теги: Чернобыль, волки

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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