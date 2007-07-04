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Раздел: Невероятное  
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Ученые бьют тревогу: Марс "встретится" с Землей

Ученые бьют тревогу: Марс "встретится" с ЗемлейСобытие вселенского масштаба пройдет 27 июля текущего года.

Известно, что Марс будет находиться на одной линии с Солнцем и Землей и максимально приблизится к нашей родной планете, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Znaj.ua.

Каждое подобное противостояние отличается разным расстоянием между Землей и Марсом. Самыми интересными являются летние противостояния, поскольку в это время Марс максимально сближается с Землей.

Среди всех известных науке противостояний самым знаменитым считается событие 5 сентября 1877 года, когда астроном из США открыл миру существование двух спутников Марса – Деймоса и Фобоса.

Кроме того, в этот же период его итальянский коллега обнаружил марсианские "каналы".

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Последний раз астрономы наблюдали "великое" противостояние 28 августа 2003 года, когда Марс приблизился к Земле на рекордные 5 579 миллионов километров.
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 Теги: Марс, Земля, космос

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Сегодня, 15:24 » Автор: Ульяна Воликовская
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