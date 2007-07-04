Раздел: Невероятное
Ученых пугает возможная катастрофа в Балтийском море
Ученые из Германии и Финляндии массово бьют тревогу из-за вероятности масштабной экологической катастрофы в Балтийском море.
Они отмечают, что там образовались очень большие зоны, где полностью отсутствует кислород, который так необходим всем живым существам, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Znaj.ua.
Более того, по их данным, общая площадь мертвых зон достигла 70 тысяч квадратных километров.
В частности, ученые изучая два четырехметровых осадочных керна, которые были извлечены со дна Архипелагового моря - части балтийской акватории между Ботническим и Финским заливами, выяснили, что за последние сто лет скорость потери кислорода Балтийским морем значительно возросла.
Более того сейчас уже известно, что эти зоны полностью покинули почти все представители морской фауны, которые проживали в данных участках, в частности моллюсков с кольчатыми червями.
Основной причиной таких катастрофических последствий в море является сброс бытовых, промышленных и сельскохозяйственных вредных веществ, содержащихся в дальнейшем попадают в сточные они и море.
Стоит отмечать, что именно в этих веществах содержится большое количество веществ, в частности азота и фосфора, которые способствуют быстрому размножению водорослей.
Когда водоросли отмирают, они опускаются на дно, где их перерабатывают бактерии, активно тратя кислород. Море же постепенно его теряет.
Впрочем ученые предложили и свой вариант решения этой проблемы. Так, они предлагают в разы уменьшить выбросы опасных веществ к морю. При этом сейчас уже известно, что на восстановление некоторых участков могут пойти десятки лет, так как водоросли размножаются и за счет азота из атмосферы.
Вместе с тем следует отметить, что ранее ученые Открытого университета и Шеффилдского университета в Великобритании сообщили, что даже соблюдение парижской сделки не гарантирует того, что мы сможем избежать серьезной угрозы, нависшей над планетой.
Читайте также: Учения НАТО BALTOPS проведутся в Балтийском море
В материале, в частности, отмечается, что некоторые специалисты поставили под сомнение осуществимость усилий по сдерживанию роста температуры, учитывая, что Земля уже нагрелась на один градус, а также то, что потепление "задерживается" океаном. Однако другие ученые считают, что снижение уровня выбросов парниковых газов может предотвратить рост температуры.
Они отмечают, что там образовались очень большие зоны, где полностью отсутствует кислород, который так необходим всем живым существам, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Znaj.ua.
Более того, по их данным, общая площадь мертвых зон достигла 70 тысяч квадратных километров.
В частности, ученые изучая два четырехметровых осадочных керна, которые были извлечены со дна Архипелагового моря - части балтийской акватории между Ботническим и Финским заливами, выяснили, что за последние сто лет скорость потери кислорода Балтийским морем значительно возросла.
Более того сейчас уже известно, что эти зоны полностью покинули почти все представители морской фауны, которые проживали в данных участках, в частности моллюсков с кольчатыми червями.
Основной причиной таких катастрофических последствий в море является сброс бытовых, промышленных и сельскохозяйственных вредных веществ, содержащихся в дальнейшем попадают в сточные они и море.
Стоит отмечать, что именно в этих веществах содержится большое количество веществ, в частности азота и фосфора, которые способствуют быстрому размножению водорослей.
Когда водоросли отмирают, они опускаются на дно, где их перерабатывают бактерии, активно тратя кислород. Море же постепенно его теряет.
Впрочем ученые предложили и свой вариант решения этой проблемы. Так, они предлагают в разы уменьшить выбросы опасных веществ к морю. При этом сейчас уже известно, что на восстановление некоторых участков могут пойти десятки лет, так как водоросли размножаются и за счет азота из атмосферы.
Вместе с тем следует отметить, что ранее ученые Открытого университета и Шеффилдского университета в Великобритании сообщили, что даже соблюдение парижской сделки не гарантирует того, что мы сможем избежать серьезной угрозы, нависшей над планетой.
Читайте также: Учения НАТО BALTOPS проведутся в Балтийском море
В материале, в частности, отмечается, что некоторые специалисты поставили под сомнение осуществимость усилий по сдерживанию роста температуры, учитывая, что Земля уже нагрелась на один градус, а также то, что потепление "задерживается" океаном. Однако другие ученые считают, что снижение уровня выбросов парниковых газов может предотвратить рост температуры.
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