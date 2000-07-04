Раздел: Невероятное
Ученые назвали животное, съедающее 4000 комаров за ночь
В Украине насчитывается 28 видов рукокрылых.
Такую цифру называет Алена Прилуцкая, руководитель единственного в Украине Центра реабилитации рукокрылых, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Експрес online.
"Это единственная группа млекопитающих, способных к долгой активной полета, - говорит она. - Самым маленьким из летучих мышей Украины является нетопырь-карлик - он может уместиться в спичечном коробке», - рассказала Прилуцкая.
И добавила: «Все они занесены в Красную книгу Украины. В целом большинство летучих мышей живет в лесу, поблизости людей - только некоторые. К примеру, в Харькове пять видов летучих мышей встречаются в городской зоне».
Читайте также: Ученые назвали самое мстительное животное
Они активизируются весной и летом, когда есть много насекомых. За ночь летучая мышь может съесть 4000 комаров!
Такую цифру называет Алена Прилуцкая, руководитель единственного в Украине Центра реабилитации рукокрылых, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Експрес online.
"Это единственная группа млекопитающих, способных к долгой активной полета, - говорит она. - Самым маленьким из летучих мышей Украины является нетопырь-карлик - он может уместиться в спичечном коробке», - рассказала Прилуцкая.
И добавила: «Все они занесены в Красную книгу Украины. В целом большинство летучих мышей живет в лесу, поблизости людей - только некоторые. К примеру, в Харькове пять видов летучих мышей встречаются в городской зоне».
Читайте также: Ученые назвали самое мстительное животное
Они активизируются весной и летом, когда есть много насекомых. За ночь летучая мышь может съесть 4000 комаров!
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