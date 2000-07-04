Раздел: Невероятное
Летучую мышь-"панду" обнаружили в Судане
Невероятно симпатичная летучая мышь совершенно нового рода обнаружена в Южном Судане.
Своей мордочкой это создание одновременно напоминает и бульдога, и барсука. А необычный чёрно-кремовый окрас делает его похожим на летучую панду, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ZOO-бизнес.
Поймано удивительное животное было в июле прошлого года в заповеднике Южного Судана, который называется Бангангай. Тогда исследователи производили целенаправленный отлов летучих мышей и очень удивились, обнаружив в сетях необыкновенную особь, имевшую большие отличия от остальных сородичей.
Удивил учёных не только яркий двухцветный окрас, напоминающий медведя панду, которым обладала летучая мышь. Анатомия её также была весьма необычна. Животное имело явно увеличенные зубы и череп, необычную форму ушей и более длинные, в сравнении с другими собратьями, концы крыльев.
После некоторых исследований учёные поняли, что пойманная ими летучая мышь уже была описана. В далёком 1939 году её удалось изловить в Конго зоологу Британского музея Р. У. Хэймэну. Тогда чудо-мышка была отнесена к выростогубам или Glauconycteris.
Теперь же удивительному созданию воздали должное за необычно красивую внешность и выделили в самостоятельный новый род. Называется он Niumbaha superba. В переводе это звучит как Гордая редкость или Редкая гордость, это уже как вам будет угодно. Посудите сами: слово Niumbaha в переводе с местного наречия занде обозначает «редкий» или «необычный», а superba с латыни переводится как «гордая».
Всего пять раз зоологам удавалось поймать особь такого рода. Происходило это в уже упомянутом Конго, а также Гане, Кот д’Ивуаре и последний раз в Южном Судане. И ареал обитания этого животного до сих пор остаётся неизвестным.
Читайте также: "Украл панду из зоопарка": свежая подборка веселых приколов
И может быть, эта летучая мышь не так уж редка, но из-за высокого полёта их отлов вызывает определённые трудности. Но всё же это не так уж и плохо, потому что редкие и красивые животные часто становятся добычей браконьеров. А, по словам доцента кафедры биологии ДиЭнн Ридер, которая и сделала это открытие, на то, чтобы найти вторую такую красавицу, придется потратить всю жизнь...
Своей мордочкой это создание одновременно напоминает и бульдога, и барсука. А необычный чёрно-кремовый окрас делает его похожим на летучую панду, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ZOO-бизнес.
Поймано удивительное животное было в июле прошлого года в заповеднике Южного Судана, который называется Бангангай. Тогда исследователи производили целенаправленный отлов летучих мышей и очень удивились, обнаружив в сетях необыкновенную особь, имевшую большие отличия от остальных сородичей.
Удивил учёных не только яркий двухцветный окрас, напоминающий медведя панду, которым обладала летучая мышь. Анатомия её также была весьма необычна. Животное имело явно увеличенные зубы и череп, необычную форму ушей и более длинные, в сравнении с другими собратьями, концы крыльев.
После некоторых исследований учёные поняли, что пойманная ими летучая мышь уже была описана. В далёком 1939 году её удалось изловить в Конго зоологу Британского музея Р. У. Хэймэну. Тогда чудо-мышка была отнесена к выростогубам или Glauconycteris.
Теперь же удивительному созданию воздали должное за необычно красивую внешность и выделили в самостоятельный новый род. Называется он Niumbaha superba. В переводе это звучит как Гордая редкость или Редкая гордость, это уже как вам будет угодно. Посудите сами: слово Niumbaha в переводе с местного наречия занде обозначает «редкий» или «необычный», а superba с латыни переводится как «гордая».
Всего пять раз зоологам удавалось поймать особь такого рода. Происходило это в уже упомянутом Конго, а также Гане, Кот д’Ивуаре и последний раз в Южном Судане. И ареал обитания этого животного до сих пор остаётся неизвестным.
Читайте также: "Украл панду из зоопарка": свежая подборка веселых приколов
И может быть, эта летучая мышь не так уж редка, но из-за высокого полёта их отлов вызывает определённые трудности. Но всё же это не так уж и плохо, потому что редкие и красивые животные часто становятся добычей браконьеров. А, по словам доцента кафедры биологии ДиЭнн Ридер, которая и сделала это открытие, на то, чтобы найти вторую такую красавицу, придется потратить всю жизнь...
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