Раздел: Невероятное
В Египте нашли древнюю могилу великана
Саркофаг отличается большими размерами.
В Александрии, в области Сиди Габер археологами был вырыт саркофаг приличных габаритов. Исследование показало, что саркофагу на данный момент около двух тысяч лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
К месту находки быстро съехались любопытные граждане и журналисты. Пока что находку не пытались вскрыть, поэтому неясно, кто хоронился на глубине 5 м.
Специалист Айман Ашмави, являющийся руководителем Верховного совета египетских древностей, заметил нетронутость саркофага: между крышкой и стенками сохранился слой раствора.
Ученых удивил размер находки: в длину она составила 2,65 м, в высоту — 1,85 м, а в ширину — 1,65 м. В саркофаге, по словам археологов, точно кто-то есть.
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Ещё была обнаружена голова от алебастровой скульптуры. Она могла повторять черты лица умершего, но вряд ли это удастся доказать: «выжившая» часть статуи сохранилась плохо, поэтому сходств может попросту не остаться.
В Александрии, в области Сиди Габер археологами был вырыт саркофаг приличных габаритов. Исследование показало, что саркофагу на данный момент около двух тысяч лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
К месту находки быстро съехались любопытные граждане и журналисты. Пока что находку не пытались вскрыть, поэтому неясно, кто хоронился на глубине 5 м.
Специалист Айман Ашмави, являющийся руководителем Верховного совета египетских древностей, заметил нетронутость саркофага: между крышкой и стенками сохранился слой раствора.
Ученых удивил размер находки: в длину она составила 2,65 м, в высоту — 1,85 м, а в ширину — 1,65 м. В саркофаге, по словам археологов, точно кто-то есть.
Читайте также: Мутировавшие волки из Чернобыля обеспокоили ученых
Ещё была обнаружена голова от алебастровой скульптуры. Она могла повторять черты лица умершего, но вряд ли это удастся доказать: «выжившая» часть статуи сохранилась плохо, поэтому сходств может попросту не остаться.
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