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Раздел: Невероятное  
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Папа Римский призвал молиться против глобального потепления

Папа Римский призвал молиться против глобального потепления Температура в разных точках планеты продолжает расти.

Недавно появился интересный график, на котором отмечены все регионы с аномально высокими температурами этим летом. Как видно на прикрепленном изображении, страдают практически все государства, особенно Великобритания, на территории которой даже пересохли сады и зеленые лужайки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Ученые не могут точно определить причину аномальной погоды, они лишь предполагают, что откуда-то приходят теплые циклоны. Высказал свою теорию потепления также Папа Римский. На июльском выступлении он сказал, что, если государства не предпримут всех возможных мер для сдерживания глобального потепления - Земля превратится в груду пепла, людям остается только молиться.

Некоторые специалисты отмечают, что нагревание земли происходит за счет мантии. Расплавленное вещество жидкое, поэтому при вращении Земли (под действием центробежной силы) более горячая масса концентрируется в районе экватора, а более холодная — на полюсах. Именно из-за этого, растягиваясь, планета приобретает форму геоида.

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Мантия является ключевым составляющим термоядерного реактора в недрах нашей планеты, в котором ежеминутно происходят какие-то процессы. Данный автономный источник тепла и нагревает землю вместе с Солнцем.

Папа Римский призвал молиться против глобального потепления
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 Теги: Папа Римский, потепление

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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