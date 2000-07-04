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Раздел: Невероятное  
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В американском небе заметили огромную пирамиду

В американском небе заметили огромную пирамиду Происхождение объекта выяснить не удалось.

Согласно рассказам очевидцев, над городом Тейлор (штат Мичиган, США) четвертого июня пролетел странный объект, который по форме напоминал пирамиду, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Местные жители уверены, что зафиксировали в небе настоящее НЛО. Сами по себе облака не могли приобрести форму, как на прикрепленном выше фото.

Исследователи, в свою очередь, выдвигают несколько теорий относительно аномалии. Так, она, действительно, может быть результатом деятельности инопланетян.

Либо же облака приобрели странную форму из-за работы неизвестных государственных разработок, например, климатического оборудования.

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Тень в виде пирамиды не могла появиться от местных сооружений, так как в городе попросту нет построек такой формы. Очевидно, что тень отбросил невиданный ранее объект.
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 Теги: НЛО, пирамида, небо

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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