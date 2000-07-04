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Раздел: Невероятное  
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В китайском небе появился необычный "Божий глаз". Видео

В китайском небе появился необычный "Божий глаз". Видео Очевидцы сняли интересное явление на камеру смартфона.

Жители автономного района Внутренняя Монголия на севере Китайской Народной Республики стали недавно свидетелями достаточно необычного явления. В вечернем небе неожиданно показался «глаз Господа», как его нарекли многочисленные очевидцы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Впрочем, речь идет о полной Луне, окруженной загадочным гало или облаком. Такая картина создавала впечатление, что над Землей сияет огромный человеческий глаз. Набожные китайцы посчитали, что это в самом деле чудо религиозного толка, небесное знамение, которое может предвещать что угодно - как хорошее, так и плохое.

Другие свидетели чарующего зрелища наверняка просто обрадовались возможности запечатлеть нечто необычное, хоть и естественно природное, на фото и видео.

Стоит отметить, что Китай является сравнительно закрытой страной, и отсюда поступает очень мало информации о здешних необычных явлениях. Например, вышеназванная Внутренняя Монголия, по словам местных жителей, давно славится различной паранормальщиной и даже откровенной мистикой.

Увы, правительство страны значительно ограничивает гражданам право пользования Интернетом, и лишь немногие материалы подобного рода просачиваются во Всемирную паутину.

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Остается понадеяться, что когда-нибудь в будущем жители КНР получат больше свобод и смогут радовать нас куда более внушительным количеством «аномальных» материалов – как снимков, так и видео (и непременно с подробным описанием загадочных событий).

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 Теги: Китай, небо

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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