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Раздел: Невероятное  
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Звездная аномалия случайно попала на фото ночного неба

Звездная аномалия случайно попала на фото ночного неба Фотограф заметил странный объект при просмотре отснятого материала.

Один из пользователей «Reddit» опубликовал в разделе сайта, посвященном различным небесным аномалиям, загадочный снимок. Изображение демонстрирует ночной усыпанный звездами небосвод, и среди мириад сияющих точек отчетливо заметно нечто странное, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Две ровные светящиеся линии образовали в вышине прямой угол, и на конце верхней из них видна непонятная крупная вспышка. Автор таинственного кадра отмечает, что фотографировал с короткой выдержкой и не заметил во время съемки ничего необычного. Лишь просмотрев дома полученный снимок, мужчина обнаружил на нем предполагаемый «результат деятельности пришельцев».

Впрочем, многие пользователи ресурса не согласились с автором, что эта аномалия непременно связано с инопланетянами, но… среди пользователей «Reddit» не нашлось еще ни одного профессионального астронома, который бы выдвинул более реалистическую версию этому таинственному явлению.

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Впрочем, звездное небо, как и сам космос – еще та загадка, мы и на Земле-то порой не все понимаем, вернее даже будет сказать, мало что понимаем. А тут – космос…

Звездная аномалия случайно попала на фото ночного неба
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 Теги: аномалия, небо

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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