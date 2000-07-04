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ESA раскрыли тайну токсичности лунной пыли
Европейское космическое агентство (ESA) проводит исследования, которые призваны раскрыть тайну токсичности лунной пыли.
Как сообщается на сайте агентства, после того, как астронавты "Аполлонов" вернулись на Землю, пыль, покрывавшая их скафандры, заставляла их ощущать сухость в горле, а глаза слезились, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Астронавт NASA Харрисон Смитт назвал это явление "Лунная сенная лихорадка", в ходе миссии "Аполлон 17" подобные симптомы наблюдались у всех 12 человек, ступивших на Луну. Некоторые из них чихали, вдохнув пыль, а у кого-то реакция прошла лишь через несколько дней. Внутри космического аппарата пыль пахла как жженый порох. "Мы не знаем, насколько опасна эта пыль. Все сводится к тому, чтобы оценить степень риска, связанного с ней", — заявил один из исследователей Ким Приск.
Лунная пыль содержит силикаты - материал, который часто встречается на небесных телах с вулканической активностью. Земные шахтеры страдают от легочных ожогов и шрамов из-за вдыхания силикатов. На Луне пыль настолько абразивная, что она разрушила слои на сапогах космонавтов, а также уничтожила вакуумные печати контейнеров с образцами на "Аполлоне".
Эта пыль мелкая, как пудра, и острая — как стекло. Низкая гравитация Луны позволяет мелким частицам дольше зависать над поверхностью, из-за чего попадает глубже в легкие.
"Частицы в 50 раз меньше человеческого волоса и могут месяцами оставаться в легких людей. Чем дольше они там задерживаются, тем выше шанс испытать токсичные эффекты", — объясняет Ким. Точные повреждения от вдыхания такой пыли пока неизвестны, но исследования показывают, что она может уничтожить клетки легких и мозга.
На Земле мелкие частицы становятся гладкими в результате эрозии водой и ветром. Однако лунная пыль — острая и колючая. К тому же на Луне нет атмосферы — и она постоянно бомбардируется солнечной радиацией, которая, в свою очередь, электростатически заряжает почву. Этот заряд может быть таким сильным, что пыль поднимается над лунной поверхностью, повышая риск ее попадания внутрь аппаратуры и, как следствие, в человеческие легкие.
Читайте также: «Прожорливая» звезда поедает землеподобные планеты
Для того чтобы протестировать оборудование и поведение лунной пыли, ЕSА будет работать над ее симуляцией, добытой в вулканическом регионе в Германии.
Как сообщается на сайте агентства, после того, как астронавты "Аполлонов" вернулись на Землю, пыль, покрывавшая их скафандры, заставляла их ощущать сухость в горле, а глаза слезились, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Астронавт NASA Харрисон Смитт назвал это явление "Лунная сенная лихорадка", в ходе миссии "Аполлон 17" подобные симптомы наблюдались у всех 12 человек, ступивших на Луну. Некоторые из них чихали, вдохнув пыль, а у кого-то реакция прошла лишь через несколько дней. Внутри космического аппарата пыль пахла как жженый порох. "Мы не знаем, насколько опасна эта пыль. Все сводится к тому, чтобы оценить степень риска, связанного с ней", — заявил один из исследователей Ким Приск.
Лунная пыль содержит силикаты - материал, который часто встречается на небесных телах с вулканической активностью. Земные шахтеры страдают от легочных ожогов и шрамов из-за вдыхания силикатов. На Луне пыль настолько абразивная, что она разрушила слои на сапогах космонавтов, а также уничтожила вакуумные печати контейнеров с образцами на "Аполлоне".
Эта пыль мелкая, как пудра, и острая — как стекло. Низкая гравитация Луны позволяет мелким частицам дольше зависать над поверхностью, из-за чего попадает глубже в легкие.
"Частицы в 50 раз меньше человеческого волоса и могут месяцами оставаться в легких людей. Чем дольше они там задерживаются, тем выше шанс испытать токсичные эффекты", — объясняет Ким. Точные повреждения от вдыхания такой пыли пока неизвестны, но исследования показывают, что она может уничтожить клетки легких и мозга.
На Земле мелкие частицы становятся гладкими в результате эрозии водой и ветром. Однако лунная пыль — острая и колючая. К тому же на Луне нет атмосферы — и она постоянно бомбардируется солнечной радиацией, которая, в свою очередь, электростатически заряжает почву. Этот заряд может быть таким сильным, что пыль поднимается над лунной поверхностью, повышая риск ее попадания внутрь аппаратуры и, как следствие, в человеческие легкие.
Читайте также: «Прожорливая» звезда поедает землеподобные планеты
Для того чтобы протестировать оборудование и поведение лунной пыли, ЕSА будет работать над ее симуляцией, добытой в вулканическом регионе в Германии.
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