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Раздел: Невероятное  
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Ученые рассказали, что ели строители египетских пирамид

Ученые рассказали, что ели строители египетских пирамидВ ходе раскопок исследователи нашли, так называемую, походную кухню.

Египетские археологи обнаружили основания двух зданий, которые связаны со строительством пирамид в Гизе, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.

Одна из построек, которой около 4,5 тысячи лет, служила кухней, а во второй — размещались жрецы, что подтверждают печати, обнаруженные неподалеку. К предполагаемому жилищу жреца били пристроены хлебопекарня и пивоварня.

Здания примыкали к длинной жилой галерее, способной вместить около 1000 человек. Археологи предполагают, что в галерее-казарме могли жить военные, которые присматривали за строительством пирамид.

Жрец, вероятно, отвечал за выпечку хлеба и пивоварение, поскольку накормить такое количество человек ежедневно былонелегким делом.

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Походная кухня могла снабжать едой строителей пирамиды Менкаура — самой поздней из комплекса Гизы. Эксперты датируют хозяйственные постройки временем возведения этой пирамиды – далеко не самой высокой, но отличавшейся, по свидетельствам современников, изысканной отделкой.
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 Теги: археологи, раскопки, пирамиды

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Сегодня, 13:37 » Автор: Ульяна Воликовская
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