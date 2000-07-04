Раздел: Невероятное
Ученые рассказали, что ели строители египетских пирамид
В ходе раскопок исследователи нашли, так называемую, походную кухню.
Египетские археологи обнаружили основания двух зданий, которые связаны со строительством пирамид в Гизе, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.
Одна из построек, которой около 4,5 тысячи лет, служила кухней, а во второй — размещались жрецы, что подтверждают печати, обнаруженные неподалеку. К предполагаемому жилищу жреца били пристроены хлебопекарня и пивоварня.
Здания примыкали к длинной жилой галерее, способной вместить около 1000 человек. Археологи предполагают, что в галерее-казарме могли жить военные, которые присматривали за строительством пирамид.
Жрец, вероятно, отвечал за выпечку хлеба и пивоварение, поскольку накормить такое количество человек ежедневно былонелегким делом.
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Походная кухня могла снабжать едой строителей пирамиды Менкаура — самой поздней из комплекса Гизы. Эксперты датируют хозяйственные постройки временем возведения этой пирамиды – далеко не самой высокой, но отличавшейся, по свидетельствам современников, изысканной отделкой.
Египетские археологи обнаружили основания двух зданий, которые связаны со строительством пирамид в Гизе, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.
Одна из построек, которой около 4,5 тысячи лет, служила кухней, а во второй — размещались жрецы, что подтверждают печати, обнаруженные неподалеку. К предполагаемому жилищу жреца били пристроены хлебопекарня и пивоварня.
Здания примыкали к длинной жилой галерее, способной вместить около 1000 человек. Археологи предполагают, что в галерее-казарме могли жить военные, которые присматривали за строительством пирамид.
Жрец, вероятно, отвечал за выпечку хлеба и пивоварение, поскольку накормить такое количество человек ежедневно былонелегким делом.
Читайте также: Ученые не могут объяснить аномалию египетских пирамид
Походная кухня могла снабжать едой строителей пирамиды Менкаура — самой поздней из комплекса Гизы. Эксперты датируют хозяйственные постройки временем возведения этой пирамиды – далеко не самой высокой, но отличавшейся, по свидетельствам современников, изысканной отделкой.
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