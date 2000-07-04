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Ученые назвали основные причины ностальгии

Ученые назвали основные причины ностальгииС помощью МРТ-сканирования ученые из Университета Суррея(Гилфорд, Англия) впервые записали ностальгическую реакцию в мозге.

Ностальгия «живет» в миндалине — области мозга, играющей ключевую роль в формировании эмоций и памяти, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Realist.

«МРТ открывает окно в мозг, позволяет исследовать автоматические эмоциональные реакции и научно демонстрирует связь между людьми и важными для них местами», — говорит доктор Энди Майерс из Университета Суррея.

20 добровольцев принесли в лабораторию личные фотографии 10 важных мест и объектов. Во время просмотра каждого снимка их мозг просканировали и сравнили с реакцией на обычные, менее значимые изображения.

Любимые места не только вызвали в миндалине гораздо более сильную реакцию, но также «отзывались» в медиальной префронтальной коре, которая отвечает за активацию положительных эмоций, и в парагиппокампальной извилине, связанной с самоидентификацией.

Также ученые провели отдельный опрос с участием 2000 человек, выяснив, насколько важны для них ностальгические места и воспоминания.

Две трети опрошенных сказали, что эти особые места заставляют их чувствовать себя спокойно и отвлекают от повседневных неурядиц, а почти 50% признались, что это помогает им преодолеть стресс и тревогу.

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Любимые места из прошлого не только формируют нашу личность, но также имеют глубокие физические и психологические преимущества. Для многих людей сильная связь с местом вызывает желание защитить его, сохранить для будущих поколения, потому ученые назвали ностальгию важной с исторической, культурной и экологической точек зрения.
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 Теги: ученые, ностальгия, исследования

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Сегодня, 13:53 » Автор: Ульяна Воликовская
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