Ученые назвали основные причины ностальгии

Похожие новости по теме

Чувство ностальгии положительно влияет как на женщин, так и на мужчин.

Ученые из университета Маккуори (Австралия) провели ряд исследований и доказали, что ожирение возникает не от количества пищи, а от проблем с функционированием головного мозга человека.