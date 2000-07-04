Раздел: Невероятное
В Израиле нашли древние амфоры
Находки возрастом свыше 2 тысяч лет извлечены из пещеры.
Большие амфоры для вина, глиняную посуду для приготовления пищи и другие сосуды из керамики, пролежавшие нетронутыми более 2 тысячелетий, извлекли археологи Израиля из труднодоступной пещеры в ходе уникальной операции в заповеднике Рош ха-Никра на границе с Ливаном, сообщает Израильское управление древностей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА НОВОСТИ.
Спасение древностей — совместная работа академического колледжа Цфата, Управления древностей Израиля, Центра изучения пещер Израиля и Клуба израильских исследователей пещер. К извлечению археологических находок были привлечены лучшие спелеологи страны, которым пришлось подниматься вместе с тяжелой техникой по канатам на 30-метровую высоту пещеры, находящейся в отвесной скале.
Как уточняют в управлении, на подготовку экспедиции потребовался целый год. Еще в 2017 году доктор Инон Шабтиэль, преподаватель колледжа города Цфата, в поисках убежищ древних людей в Западной Галилее нашел скальную пещеру с входом на большой высоте. Внутри пещеры оказались старинные глиняные сосуды и другие предметы. К сотрудничеству с энтузиастом из Цфата присоединился доктор Дэнни Сион, старший археолог из управления древностей, команду усилили сотрудники Израильского центра исследования пещер Еврейского университета в Иерусалиме, а также добровольцы из Клуба израильских исследователей пещер.
Из-за близости пещеры к границе Ливана операция была скоординирована с Армией обороны Израиля и согласована с управлением по охране природы и парков Израиля. Теперь, когда находки возрастом свыше 2 тысяч лет извлечены из пещеры, возможно, удастся раскрыть, кто был их обладателем.
Хрупкие сосуды бережно обернуты в защитные пластиковые пакеты, их отвезли в Израильское управление древностями для восстановления и изучения.
По первому впечатлению археологов находки относятся к эллинистическому периоду — между III и I веками до нашей эры, сообщает управление древностями со ссылкой на мнение Дэнни Сиона.
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По словам Сиона, найденная утварь свидетельствует, что люди планировали прятаться в пещерах длительное время, чтобы избежать каких-то жестоких событий в этом регионе. Он уверен, что после тщательного изучения ученым удастся связать найденные артефакты с известными историческими событиями.
Большие амфоры для вина, глиняную посуду для приготовления пищи и другие сосуды из керамики, пролежавшие нетронутыми более 2 тысячелетий, извлекли археологи Израиля из труднодоступной пещеры в ходе уникальной операции в заповеднике Рош ха-Никра на границе с Ливаном, сообщает Израильское управление древностей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА НОВОСТИ.
Спасение древностей — совместная работа академического колледжа Цфата, Управления древностей Израиля, Центра изучения пещер Израиля и Клуба израильских исследователей пещер. К извлечению археологических находок были привлечены лучшие спелеологи страны, которым пришлось подниматься вместе с тяжелой техникой по канатам на 30-метровую высоту пещеры, находящейся в отвесной скале.
Как уточняют в управлении, на подготовку экспедиции потребовался целый год. Еще в 2017 году доктор Инон Шабтиэль, преподаватель колледжа города Цфата, в поисках убежищ древних людей в Западной Галилее нашел скальную пещеру с входом на большой высоте. Внутри пещеры оказались старинные глиняные сосуды и другие предметы. К сотрудничеству с энтузиастом из Цфата присоединился доктор Дэнни Сион, старший археолог из управления древностей, команду усилили сотрудники Израильского центра исследования пещер Еврейского университета в Иерусалиме, а также добровольцы из Клуба израильских исследователей пещер.
Из-за близости пещеры к границе Ливана операция была скоординирована с Армией обороны Израиля и согласована с управлением по охране природы и парков Израиля. Теперь, когда находки возрастом свыше 2 тысяч лет извлечены из пещеры, возможно, удастся раскрыть, кто был их обладателем.
Хрупкие сосуды бережно обернуты в защитные пластиковые пакеты, их отвезли в Израильское управление древностями для восстановления и изучения.
По первому впечатлению археологов находки относятся к эллинистическому периоду — между III и I веками до нашей эры, сообщает управление древностями со ссылкой на мнение Дэнни Сиона.
Читайте также: Под жилыми домами в Израиле нашли удивительный артефакт
По словам Сиона, найденная утварь свидетельствует, что люди планировали прятаться в пещерах длительное время, чтобы избежать каких-то жестоких событий в этом регионе. Он уверен, что после тщательного изучения ученым удастся связать найденные артефакты с известными историческими событиями.
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