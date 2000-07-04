» » В Израиле нашли древние амфоры
Раздел: Невероятное  
0

В Израиле нашли древние амфоры

В Израиле нашли древние амфорыНаходки возрастом свыше 2 тысяч лет извлечены из пещеры.

Большие амфоры для вина, глиняную посуду для приготовления пищи и другие сосуды из керамики, пролежавшие нетронутыми более 2 тысячелетий, извлекли археологи Израиля из труднодоступной пещеры в ходе уникальной операции в заповеднике Рош ха-Никра на границе с Ливаном, сообщает Израильское управление древностей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА НОВОСТИ.

Спасение древностей — совместная работа академического колледжа Цфата, Управления древностей Израиля, Центра изучения пещер Израиля и Клуба израильских исследователей пещер. К извлечению археологических находок были привлечены лучшие спелеологи страны, которым пришлось подниматься вместе с тяжелой техникой по канатам на 30-метровую высоту пещеры, находящейся в отвесной скале.

Как уточняют в управлении, на подготовку экспедиции потребовался целый год. Еще в 2017 году доктор Инон Шабтиэль, преподаватель колледжа города Цфата, в поисках убежищ древних людей в Западной Галилее нашел скальную пещеру с входом на большой высоте. Внутри пещеры оказались старинные глиняные сосуды и другие предметы. К сотрудничеству с энтузиастом из Цфата присоединился доктор Дэнни Сион, старший археолог из управления древностей, команду усилили сотрудники Израильского центра исследования пещер Еврейского университета в Иерусалиме, а также добровольцы из Клуба израильских исследователей пещер.

Из-за близости пещеры к границе Ливана операция была скоординирована с Армией обороны Израиля и согласована с управлением по охране природы и парков Израиля. Теперь, когда находки возрастом свыше 2 тысяч лет извлечены из пещеры, возможно, удастся раскрыть, кто был их обладателем.

Хрупкие сосуды бережно обернуты в защитные пластиковые пакеты, их отвезли в Израильское управление древностями для восстановления и изучения.
По первому впечатлению археологов находки относятся к эллинистическому периоду — между III и I веками до нашей эры, сообщает управление древностями со ссылкой на мнение Дэнни Сиона.

Читайте также: Под жилыми домами в Израиле нашли удивительный артефакт

По словам Сиона, найденная утварь свидетельствует, что люди планировали прятаться в пещерах длительное время, чтобы избежать каких-то жестоких событий в этом регионе. Он уверен, что после тщательного изучения ученым удастся связать найденные артефакты с известными историческими событиями.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Израиль, амфоры

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:30 » Автор: Едгар Букмирза
     652
     0

Похожие новости по теме

Беспилотник обнаружил таинственное древнее сооружение Беспилотник обнаружил таинственное древнее сооружение

Археологи с помощью беспилотника обнаружили на военном полигоне древний храм

Артефакт возрастом 9 тысяч лет нашли ученые Израиля Артефакт возрастом 9 тысяч лет нашли ученые Израиля

В Израиле археологи нашли древний камень-огниво.

В Израиле обнаружен уникальный старинный артефакт В Израиле обнаружен уникальный старинный артефакт

Науке известно всего около десяти подобных приспособлений, дошедших до наших дней

Артефакты бронзового века обнаружены в Израиле Артефакты бронзового века обнаружены в Израиле

Археологи наткнулись на захоронение времен Бронзового века.

У берегов Израиля нашли античный корабль с сокровищами У берегов Израиля нашли античный корабль с сокровищами

Торговое судно везло в метрополию бронзу, амфоры, статуи и деньги.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх