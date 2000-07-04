Раздел: Невероятное
В российском небе сфотографировали страшную аномалию
Странный объект напоминает лицо Волан-де-Морта.
Перепуганные жители Тамбова массово выкладывают в сеть жуткие фотографии ночного неба, на котором виднеется лицо Волан-де-Морта — героя всемирно известного произведения о Гарри Поттере, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Один очевидец боится спать по ночам: уже вторую ночь подряд он видит страшную картину. Неопознанный объект летает над домом мужчины и издает странные звуки.
Во всех книгах и историях жуткие знаки трактуются как предвестники смерти. Некоторые люди списали увиденное на деятельность инопланетян. Кроме того, одна группа пользователей разглядела в зловещем силуэте железного человека, а другая — обычный квадрокоптер.
Читайте также: Звездная аномалия случайно попала на фото ночного неба
Также нашлись люди, обвиняющие автора фото в мистификации событий.
Перепуганные жители Тамбова массово выкладывают в сеть жуткие фотографии ночного неба, на котором виднеется лицо Волан-де-Морта — героя всемирно известного произведения о Гарри Поттере, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Один очевидец боится спать по ночам: уже вторую ночь подряд он видит страшную картину. Неопознанный объект летает над домом мужчины и издает странные звуки.
Во всех книгах и историях жуткие знаки трактуются как предвестники смерти. Некоторые люди списали увиденное на деятельность инопланетян. Кроме того, одна группа пользователей разглядела в зловещем силуэте железного человека, а другая — обычный квадрокоптер.
Читайте также: Звездная аномалия случайно попала на фото ночного неба
Также нашлись люди, обвиняющие автора фото в мистификации событий.
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