» » Американские военные перевезли объект, похожий на летающую тарелку
Раздел: Невероятное  
0

Американские военные перевезли объект, похожий на летающую тарелку

Американские военные перевезли объект, похожий на летающую тарелку Фуру с необычным грузом заметили на дороге в США.

Если верить рассказам уфологов, американские военные смогли сбить НЛО и перевезти его в «Зону 51». Некоторые граждане видели, как неизвестные люди везли в штате Невада летающую тарелку на огромном фургоне. Сейчас в «Зоне 51» ведутся исследования инопланетного космического корабля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Выше приведены фото, сделанные одним автомобилистом. Как можно видеть, грузовик ехал впереди очевидца, на платформе машины был закреплен дискообразный объект. Согласно заявлению автора фото, НЛО был явно подлинным, а не очередной игрушкой.

После анализа всех фактов возникает вопрос, почему никто не скрывал летающую тарелку, а спокойно перевозил её посреди белого дня?

Читайте также: В российском небе сфотографировали страшную аномалию

Некоторые пользователи сети считают, что правительство по какой-то причине позволило увидеть секретные проекты, тогда как другие уверены в фотомонтаже (по их мнению, настоящий НЛО определенно бы засекретили).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: НЛО, Зона 51, США

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
     249
     0

Похожие новости по теме

В США заметили перевозку необычного объекта, напоминающего летающую тарелку В США заметили перевозку необычного объекта, напоминающего летающую тарелку

Машину с необычным грузом сопровождал военный конвой.

Летающую тарелку в австралийском небе сняли на видео Летающую тарелку в австралийском небе сняли на видео

НЛО сняли в небольшом австралийском городе.

В Британии нашли летающую тарелку, предсказавшую начало ядерной войны В Британии нашли летающую тарелку, предсказавшую начало ядерной войны

Экспонат пролежал в музейном хранилище более 60 лет

На Марсе нашли еще одну «летающую тарелку» На Марсе нашли еще одну «летающую тарелку»

Дискообразный объект заметен на краю обрыва.

В поле зрения марсохода «Любопытство» попал загадочный объект В поле зрения марсохода «Любопытство» попал загадочный объект

Curiosity запечатлел в небе Красной планеты летающую тарелку.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх