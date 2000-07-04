Раздел: Невероятное
Американские военные перевезли объект, похожий на летающую тарелку
Фуру с необычным грузом заметили на дороге в США.
Если верить рассказам уфологов, американские военные смогли сбить НЛО и перевезти его в «Зону 51». Некоторые граждане видели, как неизвестные люди везли в штате Невада летающую тарелку на огромном фургоне. Сейчас в «Зоне 51» ведутся исследования инопланетного космического корабля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Выше приведены фото, сделанные одним автомобилистом. Как можно видеть, грузовик ехал впереди очевидца, на платформе машины был закреплен дискообразный объект. Согласно заявлению автора фото, НЛО был явно подлинным, а не очередной игрушкой.
После анализа всех фактов возникает вопрос, почему никто не скрывал летающую тарелку, а спокойно перевозил её посреди белого дня?
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Некоторые пользователи сети считают, что правительство по какой-то причине позволило увидеть секретные проекты, тогда как другие уверены в фотомонтаже (по их мнению, настоящий НЛО определенно бы засекретили).
Если верить рассказам уфологов, американские военные смогли сбить НЛО и перевезти его в «Зону 51». Некоторые граждане видели, как неизвестные люди везли в штате Невада летающую тарелку на огромном фургоне. Сейчас в «Зоне 51» ведутся исследования инопланетного космического корабля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Выше приведены фото, сделанные одним автомобилистом. Как можно видеть, грузовик ехал впереди очевидца, на платформе машины был закреплен дискообразный объект. Согласно заявлению автора фото, НЛО был явно подлинным, а не очередной игрушкой.
После анализа всех фактов возникает вопрос, почему никто не скрывал летающую тарелку, а спокойно перевозил её посреди белого дня?
Читайте также: В российском небе сфотографировали страшную аномалию
Некоторые пользователи сети считают, что правительство по какой-то причине позволило увидеть секретные проекты, тогда как другие уверены в фотомонтаже (по их мнению, настоящий НЛО определенно бы засекретили).
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