Раздел: Невероятное
Выявлено интересное различие в поведении волков и собак
Оказалось, что собаки собаки склонны обижаться дольше, чем волки.
Австрийские ученые обнаружили еще одно различие в социальном взаимодействии собак и волков, сообщается в статье, опубликованной в Royal Society Open Science, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Изучив несколько небольших стай животных, они выяснили, что волки гораздо быстрее проявляют дружеское поведение друг к другу после конфликта, в то время как собаки предпочитают переждать несколько часов.
Для многих социальных животных характерны внутригрупповые конфликты, способность решать которые очень важна как для поддержания отношений внутри группы, так и для минимизации негативных последствий для физического здоровья или жизни.
Хорошей способностью к примирению после конфликта обладают кооперативные животные, которые охотятся и защищают территорию совместно: к примеру, волки.
Их одомашненные родственники, собаки, однако, от кооперации зависят не так сильно, из-за чего способность к быстрому примирению у них может быть утрачена.
Чтобы это проверить, ученые из Венского ветеринарного университета под руководством Фридерике Ранге (Friederike Range) провели эксперимент с участием трех стай волков (от двух до пяти особей) и трех стай собак (от двух до четырех особей.
Все особи были выращены в неволе и после пяти первых месяцев жизни сформированы в стаи; тем не менее, все животные жили в близком контакте с человеком и использовались в качестве субъектов в других поведенческих экспериментах. За стаями наблюдали в течение двух лет по часу минимум два раза в неделю.
За весь период наблюдений ученым удалось задокументировать 419 случаев агрессивного поведения волков и всего 55 - собак. Все случаи разделили на конфликты низкой и высокой интенсивности, которые отличались отсутствием и наличием физического контакта.
За парой обидчик-жертва наблюдали с начала конфликта и заканчивали наблюдение через десять минут после того, как конфликт прекращался. Примирением считалось проявление дружественного поведения между обидчиком и жертвой. В качестве контрольного условия как за обидчиком, так и за жертвой наблюдали на следующий день после конфликта примерно в то же время.
Ученые выяснили, что сразу после конфликта среди волков жертвы и обидчики проявляют дружеское поведение друг к другу на 22,6 процента чаще, чем на следующий день, а собаки предпочитают подождать и стараются не контактировать друг с другом после ссоры - они контактируют на 3,4 процента чаще на следующий день, чем сразу после конфликта.
Авторы отметили, что, несмотря на то, что конфликты среди волков случались гораздо чаще, они очень быстро заканчивались, в то время как обидчики и жертвы среди собак избегали друг друга в течение нескольких часов. При этом около 90 процентов конфликтов между собаками отличались высокой интенсивностью; у волков же таких конфликтов было всего 60 процентов.
Авторы работы пришли к выводу, что способность быстро мириться после конфликта внутри стаи - обязательна для поддержания нормального социального взаимодействия волков. Собаки, однако, эту способность утратили: скорее всего, в процессе адаптации к жизни с человеком, а не со своими сородичами.
Читайте также: Американские военные перевезли объект, похожий на летающую тарелку
Сравнение поведения собак и волков проводится достаточно часто. Этим, к примеру, активно занимается группа ученых под руководством венгерского когнитивиста Жофии Вираньи (Zsófia Virányi): в прошлом году они выяснили, что волки гораздо лучше собак устанавливаютпричинно-следственные связи и решают групповые задачи.
Австрийские ученые обнаружили еще одно различие в социальном взаимодействии собак и волков, сообщается в статье, опубликованной в Royal Society Open Science, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Изучив несколько небольших стай животных, они выяснили, что волки гораздо быстрее проявляют дружеское поведение друг к другу после конфликта, в то время как собаки предпочитают переждать несколько часов.
Для многих социальных животных характерны внутригрупповые конфликты, способность решать которые очень важна как для поддержания отношений внутри группы, так и для минимизации негативных последствий для физического здоровья или жизни.
Хорошей способностью к примирению после конфликта обладают кооперативные животные, которые охотятся и защищают территорию совместно: к примеру, волки.
Их одомашненные родственники, собаки, однако, от кооперации зависят не так сильно, из-за чего способность к быстрому примирению у них может быть утрачена.
Чтобы это проверить, ученые из Венского ветеринарного университета под руководством Фридерике Ранге (Friederike Range) провели эксперимент с участием трех стай волков (от двух до пяти особей) и трех стай собак (от двух до четырех особей.
Все особи были выращены в неволе и после пяти первых месяцев жизни сформированы в стаи; тем не менее, все животные жили в близком контакте с человеком и использовались в качестве субъектов в других поведенческих экспериментах. За стаями наблюдали в течение двух лет по часу минимум два раза в неделю.
За весь период наблюдений ученым удалось задокументировать 419 случаев агрессивного поведения волков и всего 55 - собак. Все случаи разделили на конфликты низкой и высокой интенсивности, которые отличались отсутствием и наличием физического контакта.
За парой обидчик-жертва наблюдали с начала конфликта и заканчивали наблюдение через десять минут после того, как конфликт прекращался. Примирением считалось проявление дружественного поведения между обидчиком и жертвой. В качестве контрольного условия как за обидчиком, так и за жертвой наблюдали на следующий день после конфликта примерно в то же время.
Ученые выяснили, что сразу после конфликта среди волков жертвы и обидчики проявляют дружеское поведение друг к другу на 22,6 процента чаще, чем на следующий день, а собаки предпочитают подождать и стараются не контактировать друг с другом после ссоры - они контактируют на 3,4 процента чаще на следующий день, чем сразу после конфликта.
Авторы отметили, что, несмотря на то, что конфликты среди волков случались гораздо чаще, они очень быстро заканчивались, в то время как обидчики и жертвы среди собак избегали друг друга в течение нескольких часов. При этом около 90 процентов конфликтов между собаками отличались высокой интенсивностью; у волков же таких конфликтов было всего 60 процентов.
Авторы работы пришли к выводу, что способность быстро мириться после конфликта внутри стаи - обязательна для поддержания нормального социального взаимодействия волков. Собаки, однако, эту способность утратили: скорее всего, в процессе адаптации к жизни с человеком, а не со своими сородичами.
Читайте также: Американские военные перевезли объект, похожий на летающую тарелку
Сравнение поведения собак и волков проводится достаточно часто. Этим, к примеру, активно занимается группа ученых под руководством венгерского когнитивиста Жофии Вираньи (Zsófia Virányi): в прошлом году они выяснили, что волки гораздо лучше собак устанавливаютпричинно-следственные связи и решают групповые задачи.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2016
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки, доказывающие, что собак-боксеров бояться не стоит
- Смешные питомцы, которых ждет «большая стирка»
- Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
- Художник забавно показал, насколько абсурден наш мир
- В Украине провели акцию в поддержку Сенцова
- Очаровательные собаки, которым нет смысла доверять охранять дом
- Позитивное воскресенье: подборка лучших анекдотов недели
- В России девушка оставила автохамок «без волос»
- Порошенко призвал поляков и украинцев к взаимному прощению
- Реакцию Путина на поражение России высмеяли в соцсетях
- С Днем рыбака: смешные случаи, которые могли произойти лишь на рыбалке
- Застрял головой в банке: опоссума подвела любовь к «Нутелле»
- В Казахстане «НЛО» оставил людей без интернета
- Смешно до слез: свежие анекдоты для позитивного дня
- Соцсети с юмором отреагировали на вылет России из ЧМ по футболу
- В России пылающий грузовик тушили фекалиями
- Сеть насмешила молчаливая «схватка» за форточку в российском троллейбусе
- В Сети подняли на смех нелепое заявление спикера боевиков «ЛНР»
- В Сети подняли на смех российских туристов
- Кот превратил интервью в уморительное зрелище
- ООС: За сутки потерь среди украинских военных нет
- Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удался
- Кот-хамелеон повеселил пользователей Cети
- Шаманы будут просить у предков победу России перед матчем с Хорватией
- Веселые анекдоты порадуют этим субботним вечером
- Синоптики сообщают, что в Украину возвращается жара
- В розочках и шляпе: Ляшко удивил забавным нарядом
- Забавные фотки из серии «Угадай страну...»
- Экс-нардеп призвал украинцев молиться за здоровье Лукьяненко
- "Гламурный пистолет": в Сети подняли на смех оружие боевиков "ДНР"
Оставьте свой комментарий