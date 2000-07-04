» » Выявлено интересное различие в поведении волков и собак
Раздел: Невероятное  
0

Выявлено интересное различие в поведении волков и собак

Выявлено интересное различие в поведении волков и собак Оказалось, что собаки собаки склонны обижаться дольше, чем волки.

Австрийские ученые обнаружили еще одно различие в социальном взаимодействии собак и волков, сообщается в статье, опубликованной в Royal Society Open Science, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Изучив несколько небольших стай животных, они выяснили, что волки гораздо быстрее проявляют дружеское поведение друг к другу после конфликта, в то время как собаки предпочитают переждать несколько часов.

Для многих социальных животных характерны внутригрупповые конфликты, способность решать которые очень важна как для поддержания отношений внутри группы, так и для минимизации негативных последствий для физического здоровья или жизни.

Хорошей способностью к примирению после конфликта обладают кооперативные животные, которые охотятся и защищают территорию совместно: к примеру, волки.

Их одомашненные родственники, собаки, однако, от кооперации зависят не так сильно, из-за чего способность к быстрому примирению у них может быть утрачена.

Чтобы это проверить, ученые из Венского ветеринарного университета под руководством Фридерике Ранге (Friederike Range) провели эксперимент с участием трех стай волков (от двух до пяти особей) и трех стай собак (от двух до четырех особей.

Все особи были выращены в неволе и после пяти первых месяцев жизни сформированы в стаи; тем не менее, все животные жили в близком контакте с человеком и использовались в качестве субъектов в других поведенческих экспериментах. За стаями наблюдали в течение двух лет по часу минимум два раза в неделю.

За весь период наблюдений ученым удалось задокументировать 419 случаев агрессивного поведения волков и всего 55 - собак. Все случаи разделили на конфликты низкой и высокой интенсивности, которые отличались отсутствием и наличием физического контакта.

За парой обидчик-жертва наблюдали с начала конфликта и заканчивали наблюдение через десять минут после того, как конфликт прекращался. Примирением считалось проявление дружественного поведения между обидчиком и жертвой. В качестве контрольного условия как за обидчиком, так и за жертвой наблюдали на следующий день после конфликта примерно в то же время.

Ученые выяснили, что сразу после конфликта среди волков жертвы и обидчики проявляют дружеское поведение друг к другу на 22,6 процента чаще, чем на следующий день, а собаки предпочитают подождать и стараются не контактировать друг с другом после ссоры - они контактируют на 3,4 процента чаще на следующий день, чем сразу после конфликта.

Авторы отметили, что, несмотря на то, что конфликты среди волков случались гораздо чаще, они очень быстро заканчивались, в то время как обидчики и жертвы среди собак избегали друг друга в течение нескольких часов. При этом около 90 процентов конфликтов между собаками отличались высокой интенсивностью; у волков же таких конфликтов было всего 60 процентов.

Авторы работы пришли к выводу, что способность быстро мириться после конфликта внутри стаи - обязательна для поддержания нормального социального взаимодействия волков. Собаки, однако, эту способность утратили: скорее всего, в процессе адаптации к жизни с человеком, а не со своими сородичами.

Читайте также: Американские военные перевезли объект, похожий на летающую тарелку

Сравнение поведения собак и волков проводится достаточно часто. Этим, к примеру, активно занимается группа ученых под руководством венгерского когнитивиста Жофии Вираньи (Zsófia Virányi): в прошлом году они выяснили, что волки гораздо лучше собак устанавливаютпричинно-следственные связи и решают групповые задачи.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: волки, собаки, обида

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
     2016
     0

Похожие новости по теме

Общение с человеком сделало собак глупее волков Общение с человеком сделало собак глупее волков

Собаки, в отличие от своих диких сородичей, не способны определить причинно-следственные связи между событиями.

Ученые сделали неожиданное заявление о собаках Ученые сделали неожиданное заявление о собаках

Дружелюбие собак связали с синдромом эльфа.

Ученые сделали неожиданное заявление о волках Ученые сделали неожиданное заявление о волках

У волков обнаружили обостренное чувство справедливости.

Ученые выяснили, почему у собак бывает виноватый вид Ученые выяснили, почему у собак бывает виноватый вид

Собаки унаследовали такое поведение от своих предков - волков

Ученые определили, от кого произошли собаки Ученые определили, от кого произошли собаки

По данным специалистов, все современные собаки произошли от одного предка, а не были одомашнены путем приручения «местных» волков в разных уголках мира.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх