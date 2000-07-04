Выявлено интересное различие в поведении волков и собак

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Собаки, в отличие от своих диких сородичей, не способны определить причинно-следственные связи между событиями.

Собаки унаследовали такое поведение от своих предков - волков

По данным специалистов, все современные собаки произошли от одного предка, а не были одомашнены путем приручения «местных» волков в разных уголках мира.