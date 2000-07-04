Раздел: Невероятное
В Сети показали подборку странных столкновений машин с невидимыми преградами
Такие инциденты все чаще встречаются в разных городах мира.
Один видеоблогер собрал воедино информацию о странных явлениях, связанных с автокатастрофами. Так, в последнее время машины начали врезаться в невидимые преграды. В сети достаточно много видео с камер наблюдения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
На них видно, как машины спокойно едут по абсолютно чистой дороге, как вдруг неожиданно врезаются в невидимый объект. Стоит отметить, что все аварии закончились серьезными последствиями для водителей.
Загадочные события начали случаться в разных точках земли. Автор материала пытался найти следы мистификации автокатастроф, но безуспешно. Мужчина даже отдал собранные видео специалистам по видеомонтажу, они тоже ничего дельного не сказали.
Ниже прикреплен ролик, в котором собраны лучшие видео с камер наблюдения. Никто не может объяснить, вследствие чего произошли представленные аварии.
Уфологи списывают всё на ошибки Матрицы, гравитационные аномалии и проделки пришельцев. Пользователи сети тоже выдвигают некоторые теории, но они не особо отличаются от версий уфологов.
Читайте также: Выявлено интересное различие в поведении волков и собак
Скептики, в свою очередь, считают, что на дорогах могли валяться металлические кабели, которые при попадании в колеса и стали причиной аварии.
Один видеоблогер собрал воедино информацию о странных явлениях, связанных с автокатастрофами. Так, в последнее время машины начали врезаться в невидимые преграды. В сети достаточно много видео с камер наблюдения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
На них видно, как машины спокойно едут по абсолютно чистой дороге, как вдруг неожиданно врезаются в невидимый объект. Стоит отметить, что все аварии закончились серьезными последствиями для водителей.
Загадочные события начали случаться в разных точках земли. Автор материала пытался найти следы мистификации автокатастроф, но безуспешно. Мужчина даже отдал собранные видео специалистам по видеомонтажу, они тоже ничего дельного не сказали.
Ниже прикреплен ролик, в котором собраны лучшие видео с камер наблюдения. Никто не может объяснить, вследствие чего произошли представленные аварии.
Уфологи списывают всё на ошибки Матрицы, гравитационные аномалии и проделки пришельцев. Пользователи сети тоже выдвигают некоторые теории, но они не особо отличаются от версий уфологов.
Читайте также: Выявлено интересное различие в поведении волков и собак
Скептики, в свою очередь, считают, что на дорогах могли валяться металлические кабели, которые при попадании в колеса и стали причиной аварии.
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