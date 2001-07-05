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Астрономы нашли звезду, пожиравшую землеподобные планеты

Астрономы нашли звезду, пожиравшую землеподобные планетыОт Земли они находятся на дистанции 320 световых лет.

Она смогла притянуть почти десять космических тел и большое количество астероидов. Ныне астрофизики собираются подробно изучить странное светило.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.

Сотрудники обсерватории Карнеги в Пасадене назвали обнаруженную в созвездии Кассиопеи звезду, поглощающую землеподобные планеты, Кроносом. В созвездии находится две звезды, на которые эксперты обратили свое внимание. От Земли они находятся на дистанции 320 световых лет, расстояние между ними не превышает 3 световых лет. В недрах одной из них содержится огромное число гелия и водорода, причем больше, чем в ее собрате.

Ученые объясняют это не отличиями в возникновении светил, а поглощением звездой более десятка землеподобных планет или ряда астероидов. В процессе дальнейшего изучения "Кроноса" исследователи смогут лучше понять процессы, происходящие в настоящий момент на Солнце.

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Ранее в космосе астрономы нашли галактику, не изменившуюся за 10 миллиардов лет. Задержка в развитии объясняется немалым содержанием красных глобулярных кластеров, появляющихся при рождении скопления.
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 Теги: Астрономы, звезда, планета

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Сегодня, 20:00 » Автор: Едгар Букмирза
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