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Blue Origin анонсирует первую миссию на Луну

Blue Origin анонсирует первую миссию на ЛунуИнженеры компании работают над мощной орбитальной ракетой New Glenn.

В сентябре Blue Origin анонсирует первую миссию на Луну, сообщают источники.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hightech.plus.

Компания миллиардера Джеффа Безоса готовит чертежи космического аппарата для доставки грузов и астронавтов и, судя по всему, уже ведет переговоры с правительством США.

Благодаря этому полет может состояться на несколько лет раньше ожидаемого срока.

Первая посадка аппарата Blue Moon на Луну состоится до 2023 года, сообщил коммерческий директор Blue Origin А. С. Чарания изданию GeekWire. «Мы активно работаем над спускаемой ступенью корабля, создаем технологии, ищем партнеров, чтобы постепенно доставлять на Луну грузы все большей массы».

Основатель Blue Origin Джефф Безос ранее рассказывал, что его цель — это колонизация спутника Земли. «Пора вернуться на Луну и на этот раз там остаться», — заявил миллиардер в мае. Лунная база позволит компании перейти к освоению новых космических территорий. В планах Безоса колонизация Марса, а также создание обитаемых станций на астероидах.

Компания уже работает над чертежами космического аппарата Blue Moon с грузоподъемностью 5 тонн.
По словам Чарании, корабль проведет серию экспериментов, которые помогут больше узнать о происхождении Луны и ее истории. Также Blue Origin планирует исследовать и добывать лунные ресурсы. Все ради главной миссии — создания первых поселений на спутнике Земли.

Blue Origin избрала роль первооткрывателя, который поможет человеку вновь вернуться на Луну и закрепиться на ней. Но строить поселения и оборудование для колонистов компания не планирует — для этого найдут подрядчиков. Не обойдется и без помощи государств — Blue Origin рассчитывает на поддержку NASA и Европейского космического агентства (ESA).

Компания не сообщает, как продвигаются переговоры, но коммерческий директор намекнул на договоренность с американским космическим агентством. «Масштабы и реакция государства позволила нам перенести дату [первого запуска] на более ранний срок. Мы готовы внедрять новые долгосрочные коммерческие решения в партнерства с NASA».

Источники в компании сообщают, что Blue Origin объявит детали проекта Blue Moon уже в сентябре на Международном конгрессе астронавтики в Германии.
В планах также первые туристические суборбитальные полеты, билеты на которые Blue Origin начнет продавать в 2019 году.

Кроме того, инженеры компании работают над мощной орбитальной ракетой New Glenn и ракетным двигателем BE-4, который станет альтернативой российскому RD-180. Деньги на развитие у Blue Origin есть, поскольку другой проект Джеффа Безоса — онлайн-ритейлер Amazon — давно приносит прибыль. Сам Безос стабильно удерживает первую строчку в рейтинге богатейших людей планеты, и как минимум $1 млрд своего состояния он ежегодно намерен вкладывать в освоение космоса.

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Более того, в мае миллиардер признал, что считает Blue Origin более важным проектом, чем Amazon. «В будущем Blue Origin будет иметь важнейшее значение для цивилизации», — заявил Безос.
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 Теги: Blue Origin, Луна

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Сегодня, 21:44 » Автор: Едгар Букмирза
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