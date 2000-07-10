Раздел: Невероятное
Ученые выяснили, сколько весит душа человека
Сразу после смерти человек теряет в весе около 21 грамма.
Ученые определили, что после смерти тело любого человека уменьшается в весе на 21 грамм. Верующие люди уверены, что именно столько весит душа, тогда как ученые решили объяснить этот феномен с научной точки зрения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Первым делом во время исследования специалисты обратили внимание на импульсы на энцефалограммах. До последнего ученым не удавалось их разгадать (уже все начали считать феномен чудом). Лишь позже выяснилось, что импульсы связаны с нейронами, которые, будучи в напряжении, отделяются от плоти и выкручивают положительные ионы.
Однако эта версия так и не объяснила, почему перед смертью половина людей видит ослепляющий свет, 30% умирающих — тоннель, через который пытаются пролезть, 27% — ангелов, 32% — умерших близких людей, а 18% видят все перечисленные картины.
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Хотя активность нейронов в теле ушедших на тот свет граждан и прекращается, говорить о полной смерти нельзя. Профессор из университета Аризоны уверен, что атомы человека направляются в космос, где становятся единым целым с «тканью» Вселенной. Таким образом, человек не исчезает без следа.
Ученые определили, что после смерти тело любого человека уменьшается в весе на 21 грамм. Верующие люди уверены, что именно столько весит душа, тогда как ученые решили объяснить этот феномен с научной точки зрения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Первым делом во время исследования специалисты обратили внимание на импульсы на энцефалограммах. До последнего ученым не удавалось их разгадать (уже все начали считать феномен чудом). Лишь позже выяснилось, что импульсы связаны с нейронами, которые, будучи в напряжении, отделяются от плоти и выкручивают положительные ионы.
Однако эта версия так и не объяснила, почему перед смертью половина людей видит ослепляющий свет, 30% умирающих — тоннель, через который пытаются пролезть, 27% — ангелов, 32% — умерших близких людей, а 18% видят все перечисленные картины.
Читайте также: В Сети рассказали историю испанки, 13 лет не выходящей из дома
Хотя активность нейронов в теле ушедших на тот свет граждан и прекращается, говорить о полной смерти нельзя. Профессор из университета Аризоны уверен, что атомы человека направляются в космос, где становятся единым целым с «тканью» Вселенной. Таким образом, человек не исчезает без следа.
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